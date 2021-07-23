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Изъяли оружие и 100 тысяч долларов. Правоохранители задержали активистов чата «Каратели Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правоохранительные органы продолжают задержания радикалов и экстремистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 июля взяли одного из активистов чата так называемых карателей. Его фамилия Шарко.
Все Telegram-каналы деструктивные несут в себе разжигание межнациональной розни. Они не обеспечивают абсолютно никакой анонимности. Из любопытства, когда зашел в «План перамогі», и ко мне пришли сотрудники, я понял, что канал абсолютно не безопасен для участников и, как я понимаю, там все участники на контроле.
Ольга Шерснева, СТВ:
Я состоял в чате «Каратели Беларуси». В настоящее время понял всю его деструктивную составляющую, вышел оттуда и призываю всех сделать то же самое и не поддаваться на провокацию.
Ольга Шерснева:
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Новости Беларуси. Правоохранительные органы продолжают задержания радикалов и экстремистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 июля взяли одного из...
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