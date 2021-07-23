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В Пуховичском районе спасли 70 гектаров ячменя от пожара
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пуховичском районе при пожаре спасли 70 гектаров ячменя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Поле с зерновыми загорелось вблизи Марьиной Горки.
В это время проводились работы по уборке зерна. До приезда спасателей пожар ликвидировать не удалось. В результате возгорания уничтожено 7 гектаров сельскохозяйственной культуры. Никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе при пожаре спасли 70 гектаров ячменя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Поле с зерновыми загорелось вблизи Марьиной...
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