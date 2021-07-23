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Частный дом горел в агрогородке Ждановичи. Пожар тушили 15 единиц техники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В агрогородке Ждановичи горел частный дом. ЧП произошло на 1-м Вишневом переулке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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Новости Беларуси. В агрогородке Ждановичи горел частный дом. ЧП произошло на 1-м Вишневом переулке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пострадавших нет. На...
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