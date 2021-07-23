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Владимир Андрейченко: «Только по Глубокскому району за полгода количество жалоб сократилось на 22%»

23.07.2021 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проблемы местных жителей обсуждали 23 июля в Глубокском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь прошел выездной прием председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко.

Владимир Андрейченко: «Только по Глубокскому району за полгода количество жалоб сократилось на 22%»

Спикер отметил, что в Глубокском районе количество жалоб, которые местные жители адресуют исполкому, существенно снизилось. Все меньше нареканий возникает к сферам строительства и землеустройства. А вот тема ЖКХ по-прежнему часто фигурирует в обращениях. И это однозначный сигнал местной власти, чтобы уделять коммунальным вопросам больше внимания. Тем более что многие из них можно решить без существенных финансовых затрат или времени.

Владимир Андрейченко: «Только по Глубокскому району за полгода количество жалоб сократилось на 22%»

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Только по Глубокскому району за полгода количество жалоб сократилось на 22 %. Это очень хороший показатель. Особенно хорошо, что сократились такие жалобы, как вопросы землеустройства, земельных отношений, вопросы строительства.

Парламентарии не только проводят личные приемы и прямые телефонные линии, но и выезжают в трудовые коллективы, встречаются с жителями регионов, общаются с молодежью.

Владимир Андрейченко: «Только по Глубокскому району за полгода количество жалоб сократилось на 22%»

Владимир Андрейченко отметил, что услышать мнения белорусов сегодня особенно важно. Ведь накануне завершился первый этап внесения изменений и дополнений в Конституцию нашей страны. Далее будет всенародное обсуждение.

 
 
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Новости Беларуси. Проблемы местных жителей обсуждали 23 июля в Глубокском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошел выездной прием...
 
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