Возле Ратуши прозвучат мелодии из любимых фильмов. Там выступит Музыкальная капелла «Сонорус»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечера у Ратуши продолжаются. 24 июля серию традиционных летних концертов продолжит выступление Музыкальной капеллы «Сонорус», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





На этот раз для зрителей прозвучат популярные мелодии из любимых фильмов: «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Мэри Поппинс, до свидания», «Д'Артаньян и три мушкетера».

Программа начнется в 20:00.