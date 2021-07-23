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Возле Ратуши прозвучат мелодии из любимых фильмов. Там выступит Музыкальная капелла «Сонорус»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечера у Ратуши продолжаются. 24 июля серию традиционных летних концертов продолжит выступление Музыкальной капеллы «Сонорус», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На этот раз для зрителей прозвучат популярные мелодии из любимых фильмов: «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Мэри Поппинс, до свидания», «Д'Артаньян и три мушкетера».
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Новости Беларуси. Вечера у Ратуши продолжаются. 24 июля серию традиционных летних концертов продолжит выступление Музыкальной капеллы «Сонорус», сообщили в...
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