ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В День пожарной службы в Минске проведут парад техники, водное шоу и много конкурсов. Где пройдут основные события?

23.07.2021 23:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 июля в Минске отметят День пожарной службы. В честь профессионального праздника для минчан и гостей города сотрудники МЧС устроят большой праздник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В День пожарной службы в Минске проведут парад техники, водное шоу и много конкурсов. Где пройдут основные события?

В 11:00 на проспекте Независимости пройдет парад техники и подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Выставка пожарной и аварийно-спасательной спецтехники развернется в парке Горького. Здесь для ребят проведут развлекательные конкурсы и викторины. На Свислочи ожидается водная феерия. После обеда пройдет концерт с участием звезд белорусской эстрады.

На счету этих людей сотни спасённых жизней. Как работают белорусские пожарные? Подробнее здесь.

В День пожарной службы в Минске проведут парад техники, водное шоу и много конкурсов. Где пройдут основные события?

Также в связи с проведением праздника и парада техники утром 24 июля в центре Минска изменятся маршруты движения городского транспорта. В частности, с 10:30 до 11:30 будет закрыто движение на проспекте Независимости от Янки Купалы до Козлова, с 7:30 – на улице Янки Купалы от проспекта Независимости до Первомайской.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 24 июля в Минске отметят День пожарной службы. В честь профессионального праздника для минчан и гостей города сотрудники МЧС устроят большой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Литве задержали контрабандные белорусские сигареты почти на 1,5 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by