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Работают круглосуточно. Когда сдадут после капремонта участок между улицей Кижеватова и Игуменским трактом?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Путепровод на 19-м километре МКАД после капремонта сдадут в сентябре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ремонтируется участок между улицей Лейтенанта Кижеватова и Игуменским трактом. Ремонт кольцевой с внутренней стороны дорожники и мостовики завершили в полном объеме. Заменили шесть центральных балок, монолитные плиты на въездах, а также уложили новое дорожное покрытие. Усилили и откосы под самим мостом. Движение на этом отрезке восстановили. Рабочие приступили к ремонту внешнего кольца. Здесь будут проведены аналогичные работы.
Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Изначально кольцевую планировали сдать в ноябре. Однако вскоре было принято решение сократить сроки и восстановить движение транспорта на этом участке на два месяца раньше.
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Работают круглосуточно. Когда сдадут после капремонта участок между улицей Кижеватова и Игуменским трактом?
Новости Беларуси. Путепровод на 19-м километре МКАД после капремонта сдадут в сентябре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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