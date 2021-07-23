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Работают круглосуточно. Когда сдадут после капремонта участок между улицей Кижеватова и Игуменским трактом?

23.07.2021 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Путепровод на 19-м километре МКАД после капремонта сдадут в сентябре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работают круглосуточно. Когда сдадут после капремонта участок между улицей Кижеватова и Игуменским трактом?

Ремонтируется участок между улицей Лейтенанта Кижеватова и Игуменским трактом. Ремонт кольцевой с внутренней стороны дорожники и мостовики завершили в полном объеме. Заменили шесть центральных балок, монолитные плиты на въездах, а также уложили новое дорожное покрытие. Усилили и откосы под самим мостом. Движение на этом отрезке восстановили. Рабочие приступили к ремонту внешнего кольца. Здесь будут проведены аналогичные работы.

Работают круглосуточно. Когда сдадут после капремонта участок между улицей Кижеватова и Игуменским трактом?

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Работа на объекте ведется в круглосуточном режиме. Средняя списочная численность людей на объекте колеблется от 30 до 60 человек. В зависимости от тех видов комплексных работ, которые должны выполняться на данном объекте, к работам привлечены несколько строительных организаций: генподрядчик – УДМСиБ, сам путепровод монтируется силами «Мостостроя». К благоустройству также привлечены сторонние организации в виде «Зеленстроя» – в наведении порядка и ряд сопутствующих, даже железнодорожных организаций, которые занимаются специфическими работами (снабжение электроэнергией и технические работы по путям).

Работают круглосуточно. Когда сдадут после капремонта участок между улицей Кижеватова и Игуменским трактом?

Изначально кольцевую планировали сдать в ноябре. Однако вскоре было принято решение сократить сроки и восстановить движение транспорта на этом участке на два месяца раньше.

 
 
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Новости Беларуси. Путепровод на 19-м километре МКАД после капремонта сдадут в сентябре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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