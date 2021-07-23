ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналист Алесь Дащинский вышел на свободу

24.07.2021 06:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Задержанный 16 июля журналист Svaboda.org Алесь Дащинский освобожден, он находится дома под подпиской о невыезде и обязательством о явке, сообщила редакция.

Журналист Алесь Дащинский вышел на свободу

Вместе с Дащинским в тот день были задержаны его коллеги Олег Груздилович и Инесса Студинская, в их квартирах, а также в редакции прошел обыск.

В чем подозреваются журналисты, до сих пор не известно. По сведениям редакции, Студинская объявила голодовку.

Дащинского адвокат посетил 21 июля, Студинскую и Груздиловича — 22-го.

Все трое были признаны политзаключенными белорусским правозащитным сообществом.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанный 16 июля журналист Svaboda.org Алесь Дащинский освобожден, он находится дома под подпиской о невыезде и обязательством о явке, сообщила редакция.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выйшлі на волю журналісты Ганна Галёта і Алесь Дашчынскі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by