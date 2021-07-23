Журналист Алесь Дащинский вышел на свободу

Задержанный 16 июля журналист Svaboda.org Алесь Дащинский освобожден, он находится дома под подпиской о невыезде и обязательством о явке, сообщила редакция.





Вместе с Дащинским в тот день были задержаны его коллеги Олег Груздилович и Инесса Студинская, в их квартирах, а также в редакции прошел обыск.

В чем подозреваются журналисты, до сих пор не известно. По сведениям редакции, Студинская объявила голодовку.

Дащинского адвокат посетил 21 июля, Студинскую и Груздиловича — 22-го.

Все трое были признаны политзаключенными белорусским правозащитным сообществом.