|
Журналист Алесь Дащинский вышел на свободу
Источник материала: Навiны
Задержанный 16 июля журналист Svaboda.org Алесь Дащинский освобожден, он находится дома под подпиской о невыезде и обязательством о явке, сообщила редакция.
Вместе с Дащинским в тот день
В чем подозреваются журналисты, до сих пор не известно. По сведениям редакции, Студинская объявила голодовку.
Дащинского адвокат посетил 21 июля, Студинскую и Груздиловича — 22-го.
Все трое были признаны политзаключенными белорусским правозащитным сообществом.
Подписывайтесь и читайте нас в
|
Свежие газеты
Архив (Разное)