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В Беларуси со следующего года обяжут принимать карты платежной системы «Мир»

24.07.2021 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это следует из межсистемной интеграции белорусской национальной платежной системы «БЕЛКАРТ» и российской – «Мир».

На сайте Национального банка Беларуси появилось заявление о том, что с первого января 2022 года банки, которые участвуют в системе «БЕЛКАРТ», обязаны принимать к обслуживанию карты «Мир»:
 
«Во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания»
 
С 1 января 2023 года  банки, оказывающих услуги интернет-эквайринга,  также должны принимать эти карты, пишет blizko.by
 
 
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Это следует из межсистемной интеграции белорусской национальной платежной системы «БЕЛКАРТ» и российской – «Мир».
 
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