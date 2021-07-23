В Беларуси со следующего года обяжут принимать карты платежной системы «Мир»

обязаны принимать к обслуживанию карты «Мир»: На сайте Национального банка Беларуси появилось заявление о том, что с первого января 2022 года банки, которые участвуют в системе «БЕЛКАРТ»,принимать к обслуживанию карты «Мир»:

«Во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания»