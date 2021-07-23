Вышли на свободу журналисты Алесь Дащинский и Анна Галёта





Алесь Дащинский / @radiosvaboda





Вышел на свободу журналист Алесь Дащинский, он уже находится дома, сообщает Радио Свобода. Он находился за решёткой с 16 июля. Теперь Дащинский под подпиской о невыезде и явке.





"Вечером... неожиданно пришли и сказали мне собираться с вещами, — говорит Дащинский. — ...Меня повели вниз, там я ещё увидел журналистку "Белсата" Анну Галёту — и нас выпустили: сначала её, после — меня".





По словам Дащинского, на Окрестина он побывал в трёх камерах (был с Олегом Груздиловичем, в одной из них видел журналиста Игоря Ильяша). У них "не было ни матрасов, ни подушек, ни одеял, спали на голых нарах".





За решёткой остаются журналисты Инесса Студинская и Олег Груздилович. В чём их обвиняют, неизвестно. Они, как и Алесь Дащинский, признаны политзаключёнными.





пишет euroradio.fm Груздилович, Студинская и Дащинский много лет работали на Радио Свобода, однако в 2020-м МИД лишил их аккредитации,euroradio.fm



