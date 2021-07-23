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Оops! В России трусы "Милавицы" официально признаны опасными

24.07.2021 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания “Милавица” изъяла из продажи и утилизировала женские трусы, которые Роскачество признало опасными, сообщает российское ведомство.

“Милавица” сообщила, что модель, которая приняла участие в исследовании Роскачества, в связи с результатами исследования была отозвана из продажи и утилизирована. Кроме того, эта модель была сезонной, и больше этот артикул производиться не будет”, - так прокомментировали ситуацию в компании.

Речь идет о белье, краска которых, по результатам исследований, линяет.

Накануне Роскачество оценило потребительские свойства 20 торговых марок женского нижнего белья, которое продается в России, четыре из них, включая белорусский бренд “Милавица”, получили претензии к качеству продукции. Проблема, в частности, в том, что окраска неустойчива. 


фото для иллюстрации

В связи с этим “Милавица” объявила поставщикам, что повышает требования к гигроскопичности тканей и стойкости их цвета к поту, трению, морской и хлорированной воде. Теперь поставщики, чья продукция не отвечает новым условиям по качеству, будут исключаться из производственной цепочки, подчеркнули в  белорусской компании. 
 
 
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Компания “Милавица” изъяла из продажи и утилизировала женские трусы, которые Роскачество признало опасными, сообщает российское ведомство.
 
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