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Оops! В России трусы "Милавицы" официально признаны опасными
Источник материала: Партизан
Компания “Милавица” изъяла из продажи и утилизировала женские трусы, которые Роскачество признало опасными, сообщает российское ведомство.
“Милавица” сообщила, что модель, которая приняла участие в исследовании Роскачества, в связи с результатами исследования была отозвана из продажи и утилизирована. Кроме того, эта модель была сезонной, и больше этот артикул производиться не будет”, - так прокомментировали ситуацию в компании.
Речь идет о белье, краска которых, по результатам исследований, линяет.
Накануне Роскачество оценило потребительские свойства 20 торговых марок женского нижнего белья, которое продается в России, четыре из них, включая белорусский бренд “Милавица”, получили претензии к качеству продукции. Проблема, в частности, в том, что окраска неустойчива.
фото для иллюстрации
В связи с этим “Милавица” объявила поставщикам, что повышает требования к гигроскопичности тканей и стойкости их цвета к поту, трению, морской и хлорированной воде. Теперь поставщики, чья продукция не отвечает новым условиям по качеству, будут исключаться из производственной цепочки, подчеркнули в белорусской компании.
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Компания “Милавица” изъяла из продажи и утилизировала женские трусы, которые Роскачество признало опасными, сообщает российское ведомство.
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