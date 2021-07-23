Wildberries заблокирован. Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России

Помимо российского Wildberries, под санкции также попали подразделения компании на Украине, а также в Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане. Ограничения СНБО затронули и ряд организаций, связанных с ДНР и Крымом.





По информации агентства, все активы указанных компаний блокируются, им запрещается транзит ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины, вводится запрет на передачу им технологий и прав интеллектуальной собственности, а также запрет на выведение капитала за территорию Украины.









рис. thebell.io





Как сообщает The Bell, учительница английского из Подмосковья Татьяна Бакальчук стала основательницей Wildberries и богатейшей женщиной России, за что ее называют царицей e-commerce.

По данным Forbes, за последний год Татьяна Бакальчук поднялась в рейтинге на 80 позиций (сейчас 13 место) и в 2021-м стала самой богатой женщиной России с состоянием в 13 млрд долларов.