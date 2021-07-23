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Wildberries заблокирован. Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России

24.07.2021 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук, основательницы интернет-магазина Wildberries. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Помимо российского Wildberries, под санкции также попали подразделения компании на Украине, а также в Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане. Ограничения СНБО затронули и ряд организаций, связанных с ДНР и Крымом.

По информации агентства, все активы указанных компаний блокируются, им запрещается транзит ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины, вводится запрет на передачу им технологий и прав интеллектуальной собственности, а также запрет на выведение капитала за территорию Украины.


рис. thebell.io


Как сообщает The Bell, учительница английского из Подмосковья Татьяна Бакальчук стала основательницей Wildberries и богатейшей женщиной России, за что ее называют царицей e-commerce.

 

По данным Forbes, за последний год Татьяна Бакальчук поднялась в рейтинге на 80 позиций (сейчас 13 место) и в 2021-м стала самой богатой женщиной России с состоянием в 13 млрд долларов.

 

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук, основательницы...
 
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