Итоги централизованного тестирования в Беларуси: 379 абитуриентов получили 100 баллов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подвели итоги централизованного тестирования. Заработать 100 баллов смогли 379 абитуриентов. Максимальные баллы сразу по двум предметам получили 24 человека. Это самое большое число 200-балльников за последние годы, передает «МИР 24».

«Ребята стали более мотивированными. Они стали более серьезно готовиться к вступительным испытаниям. С нашей стороны мы еще раз убедились в том, что наши тесты выполнимы, что они в полной мере соответствуют программе вступительных испытаний и учебным программам», – заявила заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

На тестирование в этом году зарегистрировались рекордно малое количество человек – чуть больше 62 тысяч. Это почти на 2000 меньше, чем в прошлом. Специалисты связывают это с тем, что сертификаты централизованного тестирования действительны в течение двух лет. Самым массовым предметом был русский язык. Самым непопулярным – география.