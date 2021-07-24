ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Итоги централизованного тестирования в Беларуси: 379 абитуриентов получили 100 баллов

24.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подвели итоги централизованного тестирования. Заработать 100 баллов смогли 379 абитуриентов. Максимальные баллы сразу по двум предметам получили 24 человека. Это самое большое число 200-балльников за последние годы, передает «МИР 24».

«Ребята стали более мотивированными. Они стали более серьезно готовиться к вступительным испытаниям. С нашей стороны мы еще раз убедились в том, что наши тесты выполнимы, что они в полной мере соответствуют программе вступительных испытаний и учебным программам», – заявила заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

На тестирование в этом году зарегистрировались рекордно малое количество человек – чуть больше 62 тысяч. Это почти на 2000 меньше, чем в прошлом. Специалисты связывают это с тем, что сертификаты централизованного тестирования действительны в течение двух лет. Самым массовым предметом был русский язык. Самым непопулярным – география.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максимальные баллы сразу по двум предметам получили 24 человека. Это самое большое число 200-балльников за последние годы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Риски DeFi: от 7 000 000 процентов годовых до убытков в миллионы долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by