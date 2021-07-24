|
Итоги централизованного тестирования в Беларуси: 379 абитуриентов получили 100 баллов
24.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси подвели итоги централизованного тестирования. Заработать 100 баллов смогли 379 абитуриентов. Максимальные баллы сразу по двум предметам получили 24 человека. Это самое большое число 200-балльников за последние годы, передает «МИР 24».
На тестирование в этом году зарегистрировались рекордно малое количество человек – чуть больше 62 тысяч. Это почти на 2000 меньше, чем в прошлом. Специалисты связывают это с тем, что сертификаты централизованного тестирования действительны в течение двух лет. Самым массовым предметом был русский язык. Самым непопулярным – география.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максимальные баллы сразу по двум предметам получили 24 человека. Это самое большое число 200-балльников за последние годы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)