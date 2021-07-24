Как заработать на домашних питомцах — вот несколько проверенных идей

Источник материала: ProBusiness



Фото из аккаунта «Альфа-Вет» Instagram

Любовь к животным часто ассоциируется с волонтерством, но возможностей для развития бизнеса в этой сфере также довольно много. Мы собрали истории о том, как домашние питомцы приносят деньги предпринимателям и своим хозяевам (у московского кота Хосико, например, миллионная аудитория в Instagram ).

«Надоело быть врачами по вызову»: история сети ветклиник «Альфа-Вет»

В начале 2000-х, когда ветврач Александр Ушачев вместе с женой задумались о своем бизнесе, в Минске животных лечили в основном в государственных клиниках. Супруги сначала попробовали себя в частной практике — ездили по квартирам и оказывали помощь кошкам и собакам. А потом рискнули и открыли собственную клинику.



Александр и Александра Ушачевы. Фото из личного архива

«Однажды мы поехали с супругой на отдых. Нам встретился мальчик, заплаканный, с котенком на руках. У того было что-то с лапой, а денег у маленького хозяина на поход к ветврачу не было. Ребенка утешили, порезанную подушечку на лапке обработали и забинтовали.

Возраст тогда у нас был романтичный — в этой истории что-то тогда всколыхнуло. Захотелось помогать, но не так, как раньше. Устали бегать по домам, понимали, что не можем на должном уровне заботиться о здоровье животных. С собой в чемодан не возьмешь кислородный концентратор, аппарат УЗИ, не организуешь нормальное рабочее место с хорошим светом и необходимыми инструментами. Наверное, тогда созрели рискнуть и попробовать открыть что-то свое».

Риск оказался оправданным, и теперь у супругов сеть из трех ветеринарных клиник в Минске. Сколько денег потребовалось для старта и как быстро вложения окупились, читайте в материале .

«Решила, что смогу создать дело, несущее благородную миссию»: история «ВетМедЦентр»

Белоруска Снежана Суряева в 26 лет ушла с высокооплачиваемой должности в банке, чтобы открыть свою ветклинику «ВетМедЦентр». Это был ее первый опыт собственного бизнеса. Девушка ничего не знала о ветеринарной медицине и занималась всем, вплоть до закупки туалетной бумаги.



Снежана Суряева. Фото из личного архива

«С 18 лет я работала в банках Минска. Карьера подарила мне неоценимый опыт по построению и ведению бизнеса, все „банковские годы“ я училась у лучших бизнесменов в стране. К 26 годам, успев пожить в Праге и поработать c иностранными инвесторами, набравшись веры в собственные силы, я решила, что смогу создать дело, несущее благородную миссию. Из Праги привезла собаку. Привела ее в клинику Минска на стандартную процедуру вакцинации по предварительной записи. Просидев в очереди 2 часа, я была возмущена качеством сервиса. Так возникла идея ветеринарной клиники».

Запуская бизнес в новой сфере, девушка столкнулась с массой сложностей. Зато теперь Снежана убеждена, что с закрытыми глазами может открывать ветклиники. Почитайте текст про ошибки, которые предпринимательница допустила.

«Многих клиентов знаем в лицо, а точнее — в мордочки»: кейс сети «Зоомаркет»

Интернет-магазин e-zoo.by (сеть «Зоомаркет») работает больше 2 лет, но именно за последний год резко рванул вперед — онлайн-сервису удалось увеличить количество ежедневных заказов с 40 до 500 и составить достойную конкуренцию рынку.

Руководитель проекта Максим Пернатий честно признался «Про бизнес», что осенью 2019 года в его распоряжении были стандартный для розничной сети запас товара, 5 человек, работа которых была абсолютно не организована, и сайт, далекий от ожиданий рынка.



Максим Пернатий. Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

«Мы поменяли почти все! Подходы, процессы, команда, логистика… Бизнес стал другим. Добавили эмоций и динамики, которую выдержали далеко не все в команде. Мы не хотим крутиться на рынке как безликий, равнодушный к своему делу бренд, а искренне радуемся нашим клиентам и многих знаем в лицо (а вернее, в мордочки)».

Что именно помогло бизнесу серьезно вырасти, читайте в материале . Четыре шага, которые могут изменить многое.

«Сушить мясо для собак?! Это не про меня!»: как появились вкусняшки для собак Yumi&Co

Ксения Закамолдина, инженер-технолог из Новосибирска, работать в найме никогда не планировала. Закрыв свой первый бизнес, будучи в декрете, она начала обдумывать новую идею. А пришла она неожиданно — с появлением в доме забавного щенка. Хозяйка начала задумываться о полезных вкусняшках для питомца и месяцами разрабатывала рецепты. В итоге появился проект эковкусняшек для собак Yumi&Co.



Ксения Закамолдина с мамой и питомцами. Фото из личного архива

«На самом деле идея бизнеса пришла в голову моей маме. Однажды, когда она покупала моей собаке корм, ей предложили лакомства — абсолютно неприглядные на вид (не говоря уже о запахе), поэтому никакого желания купить их собаке у нее не возникло. А побаловать собачку очень хотелось. Тогда она и предложила мне попробовать делать такие лакомства, чтобы владельцы животных сами хотели их покупать.

Честно говоря, мы и не думали, что это выльется в серьезный бизнес-проект. Я очень хорошо помню свою первую реакцию на ее предложение: "Сушить мясо для собак?! Это не про меня! Я никогда не буду подобным заниматься"».

Но лакомства нашли своего покупателя, и теперь для Ксении это полноценный бизнес. Вкусняшки ее производства используются в дрессировке и просто в качестве поощрения за хорошее поведение. Любопытные цифры от владелицы необычного бизнеса — по ссылке .

Заработать на тех, кому некогда выгулять собаку: история запуска DogWalk

Основатели клининговой службы GetClean решили адаптировать свои бизнес-процессы под новое направление и запустили в Минске сервис выгула собак DogWalk. Об идее проекта «Про бизнес» рассказал один из владельцев сервиса Бахрам Исмаилов.



Фото с сайта openbusiness.ru

«Мы знали, что сервисы выгула собак успешно развиваются в Штатах, Канаде, Австралии, Великобритании. Они имеют отличный трекшн (оценка того, как команда реализует проект. — Прим. «Про бизнес») и опыт фондирования. Это говорит о базовой потребности в такой услуге и готовности за нее заплатить. А это самое главное при создании любого сервиса».

Основатели не отрицают, что DogWalk — это своего рода эксперимент, рынок пришлось создавать практически с нуля. В некотором смысле так было и с GetClean: 90% клиентов ранее не пользовались услугами домработниц. Подробности читайте в материале .

«70% наших клиентов — собаки»: история салона «Зоостиль»

С собаками нужно не только гулять, но и следить за их стилем. В последнее время в Беларуси появляется все больше салонов красоты, которые предлагают услуги по грумингу — стрижке домашних питомцев. С какими запросами приходят клиенты, с нами поделилась владелица минского салона «Зоостиль» Мария Грудинка.



Фото из личного архива Марии Грудинки

«В основном мы работаем с собаками — это 70% наших клиентов. Перед стрижкой всегда моем собаку с применением специальной косметики для животных. Половина владельцев не заморачивается по поводу косметики, а это очень важно, к каждому типу шерсти нужно свое средство. Мелким породам делаем так называемую санацию полости пасти — ультразвуковую чистку зубов, шлифовку и полировку пастой, покрытие фторлаком. В среднем эту процедуру проводят раз в полгода-год — все как у людей.

Кроме собак, работаем и с котами: их примерно 30%. Для них есть комплексная процедура: вычесывание, стрижка, подстригание когтей, купание, гигиена зубов. Готовим также котов к выставкам, чаще всего породы мейн-кун».

Мария признается, что некоторые услуги для белорусов в диковинку. Тем не менее рынок груминга с каждым годом растет. Подробнее о том, как запустить бизнес в этой сфере, читайте здесь .

«Он у нас очень харизматичный»: как кот «раскрутился» в Instagram

А этот бизнес, пожалуй, самый удивительный. Хозяева создали Instagram коту и раскрутили его — в 2021 году аудитория московского красавчика Хосико составила 1,8 млн подписчиков! Как пришла идея зарабатывать на домашнем питомце-блогере, в одном из материалов «Про бизнес» рассказала одна из хозяев кота Ксения Мельничук.



Фото из аккаунта @hosico_cat в Instagram

«Хосико появился у нас в 2014 году. Мы покупали его за 18 тыс. российских рублей (около $ 260). Когда мы завели ему Instagram, то просто ставили лайки и писали комментарии под другими фотографиями котиков и кошечек. Заметили, что аккаунт становится популярным, после 50 тыс. подписчиков. Почему так произошло? Думаю, из-за внешности. Хосико — очень пушистый, с редким изумрудным цветом глаз, очень харизматичный, всегда делает интересное выражение мордочки, обычно не характерное для кошек. Также он пугливый и очень любит забираться в коробки и разные емкости».

Хозяева рассказали, что ежедневно тратят на аккаунт минимум час, выпускают одну публикацию в день. А зарабатывают… Переходите по ссылке , чтобы узнать гонорары известного кота.

Еще больше историй про очень богатых животных со всего мира вы найдете в этой подборке .

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