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Белорусское ТВ показало «признание» спортсмена Алексея Кудина

24.07.2021 08:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусский зомбоящик вечером в пятницу пустил в эфир видеоролик, в котором экстрадированный из Россия чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексей Кудин дает «признательные показания и извинения » перед режимом, а также просит помилования у Лукашенко.

Участвовавший в акциях протеста Кудин утверждает, что "не поддерживает оппозиционные силы", а также просит их не использовать его имя и спортивные достижения в своих интересах.

"Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов и буду просить Александра Лукашенко о помиловании", - говорит Алексей Кудин на камеру. После чего добавляет, что хочет, чтобы в Беларуси снова воцарились "покой, любовь, и была благодать".

Спортсмен, который содержится в следственном изоляторе №1 в Минске, выступил с утверждением, что с ним все в порядке. Он также заявил, что понесет наказание за поддержку протестов в Беларуси летом 2020 года и "искупит свою вину".

Алексей был задержан в Беларуси в августе прошлого года и после десятидневного пребывания под административным арестом переведен на домашний. В ноябре он покинул Беларусь и переехал к друзьям в Россию. Официальный Минск объявил его в розыск, в январе 2021 года по запросу белорусской стороны он был арестован и помещен в СИЗО Зеленограда.

После того как в апреле Генпрокуратура РФ решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину, спортсмен обжаловал это решение в Московском областном суде, однако его апелляция была отклонена.

Москва выдала атлета Минску - несмотря на то, что 21 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил его экстрадицию из-за угрозы преследования и пыток.

В Беларуси на него заведено уголовное дело о "сопротивлении сотруднику милиции" на акции протеста 12 августа 2020 года. По этой статье ему грозит до пяти лет колонии.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский зомбоящик вечером в пятницу пустил в эфир видеоролик, в котором экстрадированный из Россия чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексей Кудин...
 
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