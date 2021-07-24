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Рассмотрение жалобы России против Украины займет годы

24.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рассмотрение межгосударственной жалобы России в Европейский суд по правам человека против Украины займет годы.

"Мы оцениваем, что рассмотрение жалобы Российской Федерации займет годы. Это полностью бесперспективная история, потому что она содержит слабую юридическую аргументацию", - сказал министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала "Украина 24". Его цитирует gazeta.ua

Малюська назвал этот иск "повтором мифов, которые Россия транслирует на своем телевидении".
Россия впервые в истории подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

Москва отметила 10 претензий, которые выдвигает Киеву. Эти претензии перечисляют случаи, в которых, по версии российского ведомства, Украина нарушала права и свободы граждан - как украинцев, так и россиян.
 
 
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Рассмотрение межгосударственной жалобы России в Европейский суд по правам человека против Украины займет годы.
 
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