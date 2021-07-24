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Volkswagen прощается с Passat
Источник материала: Партизан
Компания Volkswagen объявил, что производство популярного седана Passat с традиционным ДВС в США подошло к концу.
Последней стала ограниченная серия Volkswagen Passat Limited Edition 2022. Всего будет выпущено 1973 автомобиля (в 1973 году вышла первая модель серии).
Завод в Чаттануге, штат Теннесси, находится в процессе расширения и перехода от ДВС к электромобилям и становится североамериканским центром Volkswagen по сборке электромобилей. Местное производство Passat стартовало в 2011 году.
В 2022 году Volkswagen начнет местное производство электромобилей ID.4, которые в настоящее время импортируются из Германии. Помимо Passat, завод занимается также моделям
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Компания Volkswagen объявил, что производство популярного седана Passat с традиционным ДВС в США подошло к концу.
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