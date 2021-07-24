Гуренко возглавил «Шахтер»

















Ранее эту должность покинул Роман Григорчук после проигрыша в первой игре отбора Лиги конференций люксембуржской «Фоле» (1:2).





В чемпионате Беларуси «Шахтер» при этом по-прежнему лидирует.





Ранее о том, что Гуренко – фаворит на пост рулевого «Шахтера» сообщил журналист Владислав Татур.





Николай Ходасевич дополнил информацию, сообщив, что Гуренко точно станет новым тренером «Шахтера».





Напомним, в мае Гуренко покинул «Ритеряй». В турнирной таблице «Ритеряй» находился на 7-м месте, набрав 16 очков после 14 туров.





Гуренко возглавлял литовский клуб с феврале 2021 года.