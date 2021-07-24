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Гуренко возглавил «Шахтер»

24.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как стало известно Tribuna.com, беларусский тренер Сергей Гуренко возглавил «Шахтер». Одним из его помощников станет тренер по физподготовке Андрей Колесников, ранее работавший в минском «Динамо» и также входивший в штаб специалиста.





Ранее эту должность покинул Роман Григорчук после проигрыша в первой игре отбора Лиги конференций люксембуржской «Фоле» (1:2).

В чемпионате Беларуси «Шахтер» при этом по-прежнему лидирует.

Ранее о том, что Гуренко – фаворит на пост рулевого «Шахтера» сообщил журналист Владислав Татур.

Николай Ходасевич дополнил информацию, сообщив, что Гуренко точно станет новым тренером «Шахтера».

Напомним, в мае Гуренко покинул «Ритеряй».  В турнирной таблице «Ритеряй» находился на 7-м месте, набрав 16 очков после 14 туров.

Гуренко возглавлял литовский клуб с феврале 2021 года.
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, беларусский тренер Сергей Гуренко возглавил «Шахтер». Одним из его помощников станет тренер по физподготовке Андрей Колесников, ранее...
 
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