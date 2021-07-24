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Гуренко возглавил «Шахтер»
Источник материала: Партизан
Как стало известно
Ранее эту должность покинул Роман Григорчук после проигрыша в первой игре отбора Лиги конференций люксембуржской «Фоле» (1:2).
В чемпионате Беларуси «Шахтер» при этом по-прежнему лидирует.
Ранее о том, что Гуренко – фаворит на пост рулевого «Шахтера» сообщил журналист Владислав Татур.
Николай Ходасевич дополнил информацию, сообщив, что Гуренко точно станет новым тренером «Шахтера».
Напомним, в мае Гуренко покинул «Ритеряй». В турнирной таблице «Ритеряй» находился на 7-м месте, набрав 16 очков после 14 туров.
Гуренко возглавлял литовский клуб с феврале 2021 года.
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Как стало известно Tribuna.com, беларусский тренер Сергей Гуренко возглавил «Шахтер». Одним из его помощников станет тренер по физподготовке Андрей Колесников, ранее...
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