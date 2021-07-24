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Экс-директор гродненского мясокомбината покажет свою уникальную коллекцию

24.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анатолий Гришук задумал открыть в городе музей чести и достоинства, сообщает «Вечерний Гродно».

Основу экспозиции составят сабли, шпаги, кортики, палаши и другое богато украшенное парадное оружие из личной коллекции Анатолия Гришука, которую он собирал много лет. Некоторые образцы подарены друзьями, что-то привёз из поездок. В частности, есть меч масонов, военные награды разных стран и эпох. Пока часть собрания выставлена в Мирском замке.

Музей появится в арендованном помещении в центре Гродно на улице Карла Маркса, 11. Его планируют открыть к Дню города в сентябре.

— Однажды были на Чукотке, где жители откопали на берегу океана японскую катану. Мечу было около 600–800 лет, с золотыми вставками. Значит, принадлежал высокому чину. У чукчей экспонат выкупили мои московские друзья и подарили мне, — рассказывает коллекционер.



Анатолий Гришук дружил с двукратным олимпийским чемпионом штангистом Александром Курловичем. В музее сделают экспозицию олимпийской славы Гродно с наградами известных гродненских спортсменов.

Есть идея один из залов посвятить охоте. Анатолий Георгиевич сам заядлый охотник и рыбак, объездил весь мир и собрал интересный материал, на который обязательно обратят внимание жители и гости Гродно.  
 
Теги: Гродно
 
 
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Анатолий Гришук задумал открыть в городе музей чести и достоинства, сообщает «Вечерний Гродно».
 
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