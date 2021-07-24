Эксперт об учениях «Запад-2021»: Своеобразная месть, желание подействовать на нервы соседям

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Военный эксперт Александр Алесин — о том, стоит ли ждать провокаций на сентябрьских учениях «Запад-2021».

На носу совместные белорусско-российские учения «Запад-2021» : первые военнослужащие уже прибыли в Беларусь.





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«Филин» обсудил с военным экспертом Александром Алесиным, как эти учения могут повлиять на и без того натянутые отношения Беларуси с западными соседями.

— Думаю, что в этом году реакция на учения будет особенно резкой и на Западе, и на Юге, и на Севере. Особенно, полагаю, будет обеспокоена Украина. Она опасается, что под видом учений российские войска войдут на территорию Беларуси и с севера, где у Украины нет сильной обороны, нанесут удар.

Кроме того, у наших соседей из числа стран Балтии могут возникнуть серьезные беспокойства относительно того, что, тоже под видом учений, белорусские и российские войска могут ворваться в пресловутый коридор между Калининградской областью и Беларусью — Сувалкский коридор. Во всяком случае среди экспертов и политических деятелей эти опасения вновь начали обостряться.

Хоть учения и плановые, но то, что будет задействовано большое количество авиации, настораживает соседей еще сильнее. Авиация — это наступательный род войск; есть переживания, что будут нарушены воздушные границы, начнутся провокации, взаимные перехваты.

Горячих военных действий не будет, это не в интересах Беларуси и России. Сейчас самое главное для этих стран — экономические проблемы. Растут цены, растет уровень бедности, работают санкции. Потому, скорее, это эпизод информационной войны между Россией, Беларусью и Западом.

Здесь надо отметить такой факт, что это своеобразная месть Лукашенко, желание подействовать на нервы нашим соседям, с которыми у нас обострились отношения. Я не верю в то, что ситуация примет острый оборот и случится военный конфликт. Но напряжение, неприязнь в нашем регионе усилятся, конечно. Это жест раздражения со стороны Беларуси и России.

Также эксперт отмечает, что учения на ротационной основе происходят постоянно, просто «Запад-2021» — наиболее заметные среди них.

— Как и обещал Лукашенко после выборов, учения у нас продолжаются каждый месяц: то учатся десантники, то танкисты в России, то летчики...Просто масштаб этих учений не такой большой.

Еще интересно то, что пока не опубликована легенда учений. Если в прошлый раз воевали с Вейшнорией, были какие-то враждебные государства — теперь мы легенды не знаем, что также порождает домыслы и опасения. Возможно, перед самыми учениями высшие военные начальники прояснят ситуацию.

Кроме того, на учения обещали допуск военных атташе и журналистов, чтобы опять же развеять все опасения. Я вот не знаю, какие журналисты будут туда допущены, учитывая, что неофициальная журналистика практически вся выполота, — отмечает собеседник.