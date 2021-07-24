|
Единственное, что они сейчас чувствуют - это глубокое удовольствие, «гора с плеч»
Источник материала: Партизан
Наконец не надо притворяться «цивилизованными«, говорить какие-то слова о демократии.
О том, что чувствуют те, кто массово закрывает негосударственные организации.
— Власти, которые массово закрывают негосударственные организации, думаю, не испытывают ни моральных сомнений, ни угрызений совести, ни волнения за возможные последствия, ни сожаления за тех, кого закрывают, —
Наконец не надо притворяться «цивилизованными«, говорить какие-то слова о демократии, убеждать «наших западных партнеров» (как это часто повторял Макей), что «мы идем в том направлении, но не все сразу делается, потерпите, не торопите нас» и так далее.
Теперь можно быть самим собой, настоящим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наконец не надо притворяться «цивилизованными«, говорить какие-то слова о демократии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)