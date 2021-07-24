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Единственное, что они сейчас чувствуют - это глубокое удовольствие, «гора с плеч»

24.07.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наконец не надо притворяться «цивилизованными«, говорить какие-то слова о демократии.

О том, что чувствуют те, кто массово закрывает негосударственные организации.

 — Власти, которые массово закрывают негосударственные организации, думаю, не испытывают ни моральных сомнений, ни угрызений совести, ни волнения за возможные последствия, ни сожаления за тех, кого закрывают, — пишет Виталий Цыганков. — Единственное, что они сейчас чувствуют - это глубокое удовольствие, «гора с плеч».
 
Наконец не надо притворяться «цивилизованными«, говорить какие-то слова о демократии, убеждать «наших западных партнеров» (как это часто повторял Макей), что «мы идем в том направлении, но не все сразу делается, потерпите, не торопите нас» и так далее.

Теперь можно быть самим собой, настоящим.
 
 
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Наконец не надо притворяться «цивилизованными«, говорить какие-то слова о демократии.
 
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