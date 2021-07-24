Чем запомнилась бизнес-школа ИПМ

пишет officelife.media Школа создана в конце 1993 года. Все это время ИПМ сотрудничал как с частным сектором, так и с государством,officelife.media

Например, не так давно завершился проект по повышению эффективности госпредприятий. Его Бизнес-школа ИПМ провела вместе со Всемирным банком. Топ-менеджеры госсектора позитивно отзывались об этой программе. Например, директор кондитерской фабрики «Слодыч» Александр Нечай говорил, что после обучения ему удалось увеличить прибыль.





Основным кредо ИПМ было развитие конкурентных преимуществ людей, компаний и страны. Организация не принимала идеи дикой конкуренции, но выступала именно за цивилизованное ведение бизнеса. Бизнес-школа ИПМ — одна из тех, кто продвигал ценности репутации: «Доброе имя компании стоит любых усилий и затрат».





На курсах ИПМ всегда преподавали люди не только из академического мира, но и практики из действующих бизнесов. Нередко у лекторов одновременно были и академические звания, и должности в реально работающем бизнесе.





Курсы MBA в ИПМ — единственные в стране, которые входили в рейтинг Financial Times. Программа рассчитана на руководителей структурных подразделений компаний.





У ИПМ был интересный проект с уклоном в научпоп — SMART-театр. Это стало чем-то вроде клуба. ИПМ позиционировал его как «интеллектуальное развлечение по цене билета в кино».









Фото: kef.by





Кроме образования, ИПМ занимался исследованиями и аналитикой. Например, пульс отечественного бизнеса можно было пощупать с помощью IPM-индекса. Были у аналитического центра ИПМ и отраслевые обзоры, показывающие конкурентоспособность регионов, вклад ПВТ в экономику и т. д.





ИПМ был и среди организаторов конференции «Кастрычніцкi эканамічны форум» (KEF). Фактически последний такой форум прошел в 2019 году, а в 2020-м его провели в урезанном онлайн-формате. Пока точно неизвестно, но, вероятнее всего, KEF в 2021 году не состоится уже ни в каком формате. Это было место не только для официальных выступлений, но и для занимательных дискуссий. Иногда они открывали неожиданные грани. Виктор Прокопеня в 2018 году проговорился, что в вопросе отмены смертной казни для него важнее улучшение имиджа Беларуси как страны-заемщицы. Не будь KEF, возможно, Прокопеня не раскрыл бы публике эту неизвестную грань своей личной идеологии.





Лицом ИПМ всегда был экономист Павел Данейко. Его нельзя назвать академическим теоретиком. С одной стороны, Павел Владимирович — человек с хорошим теоретическим научным базисом. С другой — практик. Он входит в советы директоров Белгазпромбанка и ОАО «Гомсельмаш».









Павел Данейко. Фото: Надежда Бужан / Office Life





В 2020 году Павла Данейко вызывали на допрос в СК после новости о том, что он стал членом Координационного совета. Никакого уголовного преследования после этого не было. Но сейчас закрывают, по сути, детище Павла Данейко.



