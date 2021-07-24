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День Ольги: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины

24.07.2021 09:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

День Ольги: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
24 июля празднуется Ольгин день. Православные христиане чтят память княгини Ольги.

Что можно и нельзя делать сегодня, важные традиции, приметы, у кого именин - читайте ниже в нашем материале.

Согласно летописям, княгиня Ольга правила Русью в X веке (945-962 годах), после смерти супруга великого князя Игоря приняла христианство еще до крещения Руси.

В народном календаре этот день называют Ольгиным днем, также святая получила прозвище Страдница. Связано это с тем, что в этот период шел разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней. Кто-то занимался жатвой, кто-то заготовкой сена, а детей отправляли в лес по грибы и по ягоды.

Святой Ольге наши предки молились о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре начнет выпадать на поля.


Главные приметы этого дня


Гром гремит на Ольгу – будет хорошо ловиться рыба.

Глухой гром 24 июля – к длительной непогоде.

Солнечный день 24 июля – будет хороший урожай ягод.

Мошкара кишит — осенью будет много грибов.

В чистом ночном небе ясно видны Стожары — страда будет успешной, а земля даст богатый урожай.

Что нельзя делать в этот день


Нельзя подымать найденные деньги в этот день.

Имениннику в этот день нельзя брать в долг, нельзя купаться и планировать свадьбу.

День ангела в эту дату празднует Ольга. Не забудьте поздравить с именинами!
 
 
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Солнечный день 24 июля – будет хороший урожай ягод.
 
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