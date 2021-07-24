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На Олимпиаде в Токио разыгран первый комплект медалей

24.07.2021 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Первой олимпийской чемпионкой Токио стала китайская спортсменка Цянь Ян, выигравшая турнир по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

На Олимпиаде в Токио разыгран первый комплект медалей
Фото noc.by

Второе место заняла представительница России Анастасия Галашина, третьей стала Нина Кристен из Швейцарии.

Белоруска Мария Мартынова в квалификации показала 24-й результат и в финал не вышла.

В Токио Мартыновой еще предстоит участие в одном виде программы – стрельбе из винтовки на 50 м из трех положений (31 июля.)

В боксе в категории до 69 кг белорус Александр Радионов в 1/16 финала победил представителя Турции Неката Икинчи – 3:2. 27 июля Радионов встретится с британцем Пэтом МакКормаком.

В академической гребле белорусская двойка распашная в составе Дмитрия Фурмана и Сергея Володько в своем квалификационном заезде на 2000 м показали последний четвертый результат и напрямую в полуфинал не квалифицировались. 25 июля им предстоит перезаезд.

Белорусская двойка парная-легковесы Елена Фурман и Инна Никулина в своем квалификационном заезде на 2000 м показала четвертый результат и напрямую в полуфинал также не отобралась. Перезаезд состоится 25 июля.

 

 

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Первой олимпийской чемпионкой Токио стала китайская спортсменка Цянь Ян, выигравшая турнир по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.
 
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