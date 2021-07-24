Лукашенко призвал аграриев провести уборочную по всем правилам и поставить жесткий заслон потерям зерна

Источник материала: ОНТ

В пору жатвы для аграриев актуальны скорость и качество. На счету первый миллион тонн зерна. Провести уборочную по всем правилам, невзирая на аномальную погоду, призвал Президент.

Виды на урожай и проблемные вопросы обсудили накануне во Дворце Независимости. Александр Лукашенко обозначил: в короткий период времени работу аграриев нужно организовать так, чтобы все успеть – провести и заготовку кормов, и своевременную уборку зерна. При этом нужно поставить жесткий заслон потерям зерна. Эти требования справедливы с учетом того, что уже сделано все необходимое для успешной уборочной, в том числе выделены средства на технику и топливо.

Среди проблемных вопросов – потеря зерна непосредственно на уборочной. Чтобы этого избежать, комбайнерам необходимо строго соблюдать технологию. По оценкам Президента, только это позволит сохранить до 700 тонн зерна. Контроль за сбором хлеба Александр Лукашенко также поручил Комитету госконтроля и правоохранительным органам. В этом году урожай ожидается примерно на уровне прошлого года.

Фото: Pixabay

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