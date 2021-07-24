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Лукашенко призвал аграриев провести уборочную по всем правилам и поставить жесткий заслон потерям зерна
Источник материала: ОНТ
В пору жатвы для аграриев актуальны скорость и качество. На счету первый миллион тонн зерна. Провести уборочную по всем правилам, невзирая на аномальную погоду, призвал Президент.
Виды на урожай и проблемные вопросы
Среди проблемных вопросов – потеря зерна непосредственно на уборочной. Чтобы этого избежать, комбайнерам необходимо строго соблюдать технологию. По оценкам Президента, только это позволит сохранить до 700 тонн зерна. Контроль за сбором хлеба Александр Лукашенко также поручил Комитету госконтроля и правоохранительным органам. В этом году урожай ожидается примерно на уровне прошлого года.
Фото: Pixabay
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Лукашенко призвал аграриев провести уборочную по всем правилам и поставить жесткий заслон потерям зерна
В пору жатвы для аграриев актуальны скорость и качество. На счету первый миллион тонн зерна. Провести уборочную по всем правилам, невзирая на аномальную погоду,...
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