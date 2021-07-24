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Контраст эмоций: японцы устроили акции протеста против Олимпиады в Токио

24.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Контраст эмоций: японцы устроили акции протеста против Олимпиады в Токио

23 июля в Токио (Япония) прошла церемония открытия долгожданных Олимпийских игр. Их ждали дольше обычного, а еще накануне были сомнения – не помешает ли пандемия старту.

Старт состоялся, но в японской столице, между тем,  отношение к Олимпиаде полярное. Тысячи счастливы и впечатлены церемонией открытия. Другие же крайне возмущены.

Противники игр устроили сразу несколько демонстраций. Одна группа протестующих расположилась примерно в 400 метрах от арены. Ближе их не подпустили полицейские, но выкрики слышались на стадионе на церемонии открытия. Демонстранты называют проведение соревнований безответственным, а организаторы уверяют, что ввели максимальные меры безопасности. Так, большинство соревнований пройдут без зрителей, жесткие требования по прибытию и убытию спортсменов. Но и это не успокаивает противников Олимпиады.

Фото: twitter / Tokyo2020

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23 июля в Токио (Япония) прошла церемония открытия долгожданных Олимпийских игр. Их ждали дольше обычного, а еще накануне были сомнения – не помешает ли пандемия...
 
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