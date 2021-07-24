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Летняя Олимпиада в Токио: болеем за белорусов
Источник материала: ОНТ
Внимание спортивных болельщиков и не только приковано к столице Японии. В Токио официально открылись 32-е летние Олимпийские игры. Среди делегаций – и белорусские спортсмены. Президент Александр Лукашенко направил приветствие атлетам, пожелал идти к своей мечте и верить в себя.
Зажгла огонь Олимпиады Наоми Осака – самая популярная спортсменка Японии. К сожалению, на трибунах не было зрителей, но традиционный парад олимпийцев все же провели. Более двухсот команд гордо несли свои флаги. Впервые это делали сразу два спортсмена: мужчина и женщина. Знаменосцами от Беларуси стали Никита Цмыг и Анна Марусова.
В выходные нам будет за кого болеть. Выступление начнет Арина Соболенко в теннисе. Пройдут первые заплывы, выступят Анастасия Шкурдай, Илья Шиманович. На ринг выйдут боксеры. В воскресенье – насыщенная программа у представителей академической гребли, стрелков из лука. И, конечно, поболеем в велоспорте за Алену Омелюсик.
Основные медальные надежды болельщики связывают с нашими традиционными видами спорта: гребля, тяжелая атлетика, борьба, прыжки на батуте, теннис. Всего в Токио разыграют 339 комплектов медалей.
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Внимание спортивных болельщиков и не только приковано к столице Японии. В Токио официально открылись 32-е летние Олимпийские игры. Среди делегаций – и белорусские...
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