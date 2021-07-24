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Боец MMA Кудин намерен просить Лукашенко о помиловании
Источник материала: ОНТ
Правоохранительные органы проливают свет на так называемые «светлые лица» революции. От ответственности не уйдут и те, кто дестабилизировал обстановку через интернет, и те, кто активничал на улицах.
По запросу белорусской стороны
Запрос удовлетворен. Спортсмен дает показания и начал сотрудничать со следствием. И удивительно – от уличного бахвальства и геройской бравады не осталось и следа, когда пришло время нести ответственность.
Кудин скоро предстанет перед судом. Дело в отношении спортсмена будет рассматриваться в Молодечно.
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Правоохранительные органы проливают свет на так называемые «светлые лица» революции. От ответственности не уйдут и те, кто дестабилизировал обстановку через...
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