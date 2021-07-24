Боец MMA Кудин намерен просить Лукашенко о помиловании

Источник материала: ОНТ

Правоохранительные органы проливают свет на так называемые «светлые лица» революции. От ответственности не уйдут и те, кто дестабилизировал обстановку через интернет, и те, кто активничал на улицах.

По запросу белорусской стороны Россия выдала спортсмена Алексея Кудина . По материалам дела, он оказал активное сопротивление при задержании на акции протеста в Молодечно. До суда его поместили под домашний арест. Однако боец MMA сбежал, его видели во Франции, а потом в России, куда и был отправлен запрос об экстрадиции.

Запрос удовлетворен. Спортсмен дает показания и начал сотрудничать со следствием. И удивительно – от уличного бахвальства и геройской бравады не осталось и следа, когда пришло время нести ответственность.

Кудин скоро предстанет перед судом. Дело в отношении спортсмена будет рассматриваться в Молодечно.

Фото: скриншот видео

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