ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ОНТ показал бойца Кудина, заявившего о намерении просить Лукашенко о помиловании

24.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Телеканал ОНТ опубликовал в телеграме видео с чемпионом мира по тайскому боксу Алексеем Кудиным, которого Россия недавно экстрадировала в Беларусь.

ОНТ показал бойца Кудина, заявившего о намерении просить Лукашенко о помиловании

Кудин заявил, что он «жив-здоров» и находится в СИЗО № 1 Минска. Он добавил, что поддерживает действующую белорусскую власть и не поддерживает белорусские оппозиционные силы, «которые пытаются разрушить мою страну и хотят навести некую смуту в моей стране», сообщает Медуза.

– Та ситуация, которая случилась (в августе 2020 года), за эту ситуацию я понесу наказание, которое должно быть, и я готов искупить свою вину… Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов, которые пострадали от моих действий. Я возместил им ущерб в полном объеме… Также я планирую попросить о помиловании Александра Григорьевича Лукашенко.

Ранее стало известно, что Россия выдала Беларуси Кудина вопреки запрету ЕСПЧ и он находится в СИЗО №1 в Минске.

Жена бойца Татьяна Пархимович рассказала Настоящему Времени:


ОНТ показал бойца Кудина, заявившего о намерении просить Лукашенко о помиловании

– Леша не оппозиционер. Леша действительно оказался не в том месте не в то время. В отсутствие интернета 10 августа люди пошли просто посмотреть, что действительно выходят силовики в полной экипировке и гоняют людей. Это был интерес. У нас 9 августа слегка погоняли людей, а 10-го они пошли посмотреть, действительно ли будет продолжение.

Это были первопроходцы, люди, которые в первый раз увидели, как это происходит. Это уже потом были массовые беспорядки с автозаками. А тогда этого никто не знал и предположить не мог. Поэтому называть Лешу оппозиционером я бы не стала… Он очень горд вообще за себя, он не считает, что в чем-то был неправ.

Кудина обвиняют в том, что он применил силу в отношении сотрудника милиции на одной из акций протеста в августе 2020 года. Спортсмена задержали в Москве в январе 2021 года по запросу Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов, которые пострадали от моих действий».
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Лещеня: Эмоциональные заявления Лукашенко по дипкорпусу МИД будет стараться реализовать аккуратно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by