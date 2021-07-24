ОНТ показал бойца Кудина, заявившего о намерении просить Лукашенко о помиловании

Источник материала: Салiдарнасць

Телеканал ОНТ опубликовал в телеграме видео с чемпионом мира по тайскому боксу Алексеем Кудиным, которого Россия недавно экстрадировала в Беларусь.





Кудин заявил, что он «жив-здоров» и находится в СИЗО № 1 Минска. Он добавил, что поддерживает действующую белорусскую власть и не поддерживает белорусские оппозиционные силы, «которые пытаются разрушить мою страну и хотят навести некую смуту в моей стране», сообщает Медуза .

– Та ситуация, которая случилась (в августе 2020 года), за эту ситуацию я понесу наказание, которое должно быть, и я готов искупить свою вину… Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов, которые пострадали от моих действий. Я возместил им ущерб в полном объеме… Также я планирую попросить о помиловании Александра Григорьевича Лукашенко.

Ранее стало известно, что Россия выдала Беларуси Кудина вопреки запрету ЕСПЧ и он находится в СИЗО №1 в Минске.

Жена бойца Татьяна Пархимович рассказала Настоящему Времени :







– Леша не оппозиционер. Леша действительно оказался не в том месте не в то время. В отсутствие интернета 10 августа люди пошли просто посмотреть, что действительно выходят силовики в полной экипировке и гоняют людей. Это был интерес. У нас 9 августа слегка погоняли людей, а 10-го они пошли посмотреть, действительно ли будет продолжение.

Это были первопроходцы, люди, которые в первый раз увидели, как это происходит. Это уже потом были массовые беспорядки с автозаками. А тогда этого никто не знал и предположить не мог. Поэтому называть Лешу оппозиционером я бы не стала… Он очень горд вообще за себя, он не считает, что в чем-то был неправ.

Кудина обвиняют в том, что он применил силу в отношении сотрудника милиции на одной из акций протеста в августе 2020 года. Спортсмена задержали в Москве в январе 2021 года по запросу Беларуси.