Зачистка в Гродненской епархии: выступивших против насилия священников сняли с должности. Это только начало?

Это настоятель главной православной святыни города – Покровского собора – протоиерей Георгий Рой, который многократно призывал прекратить репрессии и уличное насилие, Николай Гайдук, настоятель Никольской церкви на Архиерейском подворье, и Анатолий Ненартович – секретарь Гродненской епархии. Эти священники пользуются большим авторитетом среди православных верующих и известны своей принципиальной христианской позицией.





Направление задано: создать образец лояльности режиму

Изменения в Гродненской епархии начались в июне, с громкого отстранения от управления епархией архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, который открыто высказывался против насилия и беззакония в стране. На его место поставили епископа Антония.





Замена ключевых должностей в любой православной епархии при смене епископа сама по себе ничего особенного не значит. Как правило, новый архиерей приходит со своей командой, с которой привык работать, и «свои» люди обычно ставятся на должности секретарей епархий и настоятелей главных храмов. Есть, правда, и исключения: например, митрополит Павел (Пономарев) отдавал такие должности местным, но все равно это были приближенные к нему люди.





Однако в случае с вольнодумной Гродненской епархией в таких внезапных кадровых изменениях очевидна их политическая ангажированность. 13 июня, во время того, как духовенству и верующим назвали епископа Антония, экзарх БПЦ Вениамин в своей речи подчеркнул лояльность церкви к властям и готовность всячески сотрудничать с ней «для установления мира на белорусской земле». Особая миссия в этом процессе возложена на Антония.





На назначение епископа Антония гродненские священники отреагировали в соцсетях фразой: «Ему придется с нами помучиться». Никто особо не сомневался, что новый епископ поставлен, чтобы провести «чистку рядов». Священник Николай Гайдук с иронией отметил в «Фейсбуке», что после отставки архиепископа Артемия он предлагал друзьям спор, кого быстрее снимут, его или отца Георгия Роя. А сняли одновременно обоих.





Эти три увольнения – скорее всего, только начало, и скоро мы можем услышать о «новых прошениях»: в епархии Гродно и других городов множество православных священников выступают против насилия и репрессий.









Ксендз Вячеслав Борок получил 10 суток ареста за пропаганду нацистской символики или атрибутики (статья 17.10 КоАП). Россоны, Беларусь. 3 декабря 2020 года. Источник: Вячеслав Борок / Facebook





«Зачистка информационного поля от журналистов, правового – от правозащитников, нивы Божьей – от священников, которые осмелились служить Господу, а не земной власти. Это первое, что приходит в голову, когда слышишь о перестановках православных священников в Гродненской епархии», – так прокомментировал события известный католический священник Вячеслав Борок, который недавно из-за политического преследования был вынужден выехать из Россон за границу.

Георгий Рой: личность в цитатах

Официально сообщается, что протоиерей Георгий Рой подал прошение освободить его от должности настоятеля Свято-Покровского кафедрального собора. Протоиерей Анатолий Ненартович также подал прошение – об освобождении от должности секретаря Гродненской епархии. Оба вакантных места занял протоиерей Николай Лабынько, который ранее был секретарем Слуцкого епархиального управления. Новым местом службы отца Георгия Роя назначена церковь в деревне Квасовка недалеко от Гродно.





Николай Лабынько – приближенный к епископу Антонию человек. В 2015 году он заменил еще одного влиятельного и «неудобного» настоятеля – протоиерея Михаила Понуждаева, который возглавлял приход церкви Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Чижевичи Солигорского района. Тогда замена прошла не очень гладко и привела к затяжному конфликту бывшего настоятеля с руководством БПЦ, рассказывает ТГ-канал «Христианская визия».









Протоиерей Георгий Рой в Свято-Покровском кафедральном соборе. Гродно, Беларусь. 18 октября 2020 года. Фото: orthos.org





Отец Георгий Рой после выборов этого года открыто осуждал насилие, призвал верующих молиться за Беларусь и мир в стране. В августе по его инициативе колокола на Покровском соборе били каждый час, призвая белорусов к миру и гражданскому согласию, за прекращение насилия, пыток, провокаций и в знак солидарности с невинно арестованными. На своей странице в «Фейсбуке» священник писал: «Пусть раскачивается церковный колокол, а не маховик насилия». Он был одним из 5000 христианских верующих, которые подписались под открытым письмом к властям страны с требованиями прекратить насилие и восстановить законность.





Одна из последних записей в аккаунте отца Георгия Роя – просьба о молитве за политзаключенного Дениса Ивашина, которого держат в Гродненском СИЗО. Также он высказывался в поддержку Павла Северинца, Александра Федуты и других политзаключенных.





«Молюсь за Юлию Чернявскую! Молюсь за всех арестованных! Боже, спаси народ Беларуси!»- писал священник.





Протоиерей активно следил за событиями в стране.





«Каждые несколько дней в Беларуси трагедия. Одна за другой… Ужасающая смерть Витольда Ашурка. Самоубийство запуганного подростка-сироты Дмитрия Стаховского. Сегодня – попытка доведенного до отчаяния Степана Латыпова выразить протест ценой своей жизни. А сколько еще тех людей, которые на границе? Эти человеческие трагедии не должны становиться обыденностью нашей жизни! Я не знаю, что можно сделать в нашей ситуации, чтобы реально помочь людям, страдающим. Молюсь. Говорю. Стараюсь помочь. Призываю не молчать! Прошу всех людей доброй воли сделать хоть немного, чтобы подобные трагедии прекратились. Надо срочно искать выходы из водоворота насилия!» — писал отец Георгий Рой в июне.





Он активно выступал против насилия и пыток в тюрьмах. По его словам, суды, жесткие приговоры – беда сегодняшнего дня белорусов и то, что отдаляет нас от достижения мира и согласия.





«Издевательства в тюрьмах, о которых так много свидетельств в последние дни — это трагедия человечности, гуманитарная катастрофа, тягчайший грех. 9 мая наша страна будет праздновать очередную дату Победы над фашизмом. Но эта Победа как раз о том, чтобы не было издевательств и пыток над человеком, кем бы он ни был. Среди моих фб-друзей есть высокопоставленные чиновники, силовики, депутаты, офицеры. Я обращаюсь сегодня к Вам и очень прошу обратить внимание на эти свидетельства. Пожилая женщина не должна спать на бетонном полу камеры под столом как собака, многодетную мать не должны избивать, людей нельзя травить хлоркой и лишать свежего воздуха, заключенным мужчинам нельзя угрожать изнасилованием дубинкой, людей нельзя метить краской, нельзя избивать дубинками, пропуская через строй, нельзя не расследовать убийства… Об этом Библия, об этом литература, об этом лучшие фильмы, об этом мир, любовь и согласие. Невидимый и Великий Бог стал видимым именно в человеческом образе, каждый человек, кем бы он ни был — образ и подобие Бога. Нельзя издеваться над людьми!» – писал отец Георгий Рой.





ХРИСТИАНСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ПРИЗРАКИ БЕЛОРУССКОЙ АВТОКЕФАЛИИ





Христианское сопротивление режиму в прошлом году стало отдельным явлением белорусской революции. Протест объединил сотни тысяч белорусов и стер на время конфессиональные границы: православные, католики, протестанты стали собираться на совместные крестные ходы, участвовать вместе с остальными в воскресных маршах протеста и призывать в соцсетях к прекращению насилия. Священники открыто писали об этом в своих блогах, высказывались на проповедях, занимались волонтерством, выходили на акции солидарности, открывали двери храмов для тех, кто скрывался от преследования.





Состояние Белорусской Православной Церкви во время белорусских протестов можно охарактеризовать словом «самоосознание». Раньше многие ассоциировали церковь с «профессионалами» – епископами и священниками. Но теперь определенная часть верующих и простых священников, знающих проблемы нашего общества, осознала, что именно они и есть Церковь, они ответственны за нее.





Церковь состоит из людей, и чтобы ни происходило в обществе, это в той или иной степени затрагивает и Церковь. Чем острее конфликт между властью и основной частью общества, тем большее напряжение и внутри Церкви. Высшее духовенство, по которому чаще всего и судят о «позиции Церкви», старается до последнего сохранить лояльность властей. Родовое духовенство не формирует «позицию Церкви», но именно оно вынуждено отвечать перед народом за действия своего руководства. При этом если с руководством его связывает обязанность подчиняться, то с людьми – простое человеческое сочувствие и солидарность. Второе нередко перевешивает.





Это сыграло свою роль в белорусских протестах. На фоне определенной растерянности церковного руководства появились священники, которые заговорили в полный голос, вышли с молитвой на улицы, стали помогать заключенным и пострадавшим.





Зачистка ярких персоналий в Церкви создает вокруг них «пункты гравитации» для других верующих. Они все еще занимаются своей деятельностью и привлекают к себе людей, но уже на других площадках. Это может способствовать развитию горизонтальных связей и созданию сообщества, не завязанного на какие-то структуры, по аналогии с светским гражданским обществом.





Поддержание же высшим духовенством БПЦ и Московским патриархатом непопулярного правителя увеличивает разрыв между церковью и обществом, поляризует церковную общность в Беларуси и подрывает доверие к церковной иерархии.





Митрополит Вениамин (Тупеко), который вместо сохранения декларируемой нейтральности взял курс на открытое поддержание режима, характеризуется как консерватор и фундаменталист, для которого главным грехом остается автокефалия белорусской церкви. Его назначение на управление БПЦ встретили критикой. Некоторые эксперты полагают, что митрополита Павла сняли с должности, чтобы не допустить автокефалии Беларуси по «украинскому сценарию».





Однако представители Белорусской православной церкви – как оппозиционно наставленные, так и лояльные власти – не высказывались об автокефалии ни в связи с событиями в Беларуси, ни по какому другому поводу.









Панихида по убитому Роману Бондаренко в Свято-Покровском кафедральном соборе. Гродно, Беларусь. 13 ноября 2020 года. Фото: orthos.org





Интересно в этой связи обратить внимание на недавнее выступление архиерея РПЦ митрополита Илариона (Алфеева) в программе «Церковь и мир». Он заявил следующее:





«Вероятность того, что события в Беларуси будут развиваться по украинскому сценарию, пока, слава Богу, невелика. Никакого поддержания в народе церковном, в иерархии, в клире идея автокефалии не находит. Но, конечно, те силы, которые заинтересованы в расшатывании политической ситуации, увидев произошедшее на Украине, и поняв, что церковный фактор в этом может играть немаловажную роль, будут заинтересованы в том, чтобы продвигать идею белорусской автокефалии…»





Его слова очень напоминают то, что говорил Лукашенко в Жировичах о «попытках сломать православие в Беларуси». Оба они представляют автокефалию как иностранную угрозу, исходящую от «сил, заинтересованных в расшатывании политической ситуации».





Подобный вброс об автокефалии не первый: в августе-сентябре 2020 года пропаганда распространила фейк о «программе оппозиции», где якобы значилась автокефалия БПЦ. Тогда член президиума Координационного совета Максим Знак в интервью «Правмиру» отметил: «такие вопросы не относятся к компетенции Координационного совета, не входят в сферу его деятельности. Исходя из целей создания Координационного совета даже мнение по этому поводу от имени Координационного совета высказывать неуместно». Однако фейк был удобен: 25 июня 2021 года Новый пресс-секретарь БПЦ священник Игорь Васько снова рассказал о том, как неназванные «определенные колеса» готовят автокефалию для Беларуси.





Возможно, под эту линию «борьбы против автокефалии» будут направлены нынешние чистки в православных рядах.







