Загадка цены: как белорусские ягоды продают по 20-40 руб в магазине и по 4-10 руб на рынке

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Смородина на скидке по 18 руб, малина – по 45

Лучше всего сравнивать цены в магазинах с большим выбором. Поэтому первым делом направляемся в Корону, что расположилась у закрытого на реконструкцию 15-го корпуса БНТУ, студентами называемого Корабль. Здесь действительно большой выбор ягод, но и цены впечатляют, особенно если обращать внимание на мелкий шрифт с указанием стоимости килограмма ягод. Смотрим.

Красная и белая смородина на скидке, ее отдают за 17,99 руб вместо 19,99.

Красиво упакованная малина идет по 43-45 руб за кило. Вишня в контейнерах по 500 гр продается за 5,95 руб или 11,9 руб за кило. Здесь же выставлена черная смородина по 14,28 руб за 1 кг.

Ежевика в контейнерах по 250 гр выставлена по 10,73 руб или 42,92 руб за кило. Черника доступна по 30,83 руб за 1 кг.

Даже греческая черешня на этом фоне кажется недорогой, всего по 11,99 руб за кило.



Чуть дальше лежат симпатичные ягоды клубники (земляника садовая) и голубики, которые продаются по 10,04 руб и 17,2 руб за кило соответственно.

Эко-ягоды по максимальным ценам

Отметим, что все ягоды здесь белорусского производства (за исключением черешни). Объяснить причину столь высоких цен продавцы не смогли. Возможно дополнительную ценность ягодам придает наклейка «Эко Хуторок», которая намекает на экологичность продукции. Но гугл такого производителя экопродукции не узнает, и ничего путного нам поведать не может.

В поисках других свежих ягод перемещаемся в Green, что находится в Dana Mall. Здесь выбор витаминных продуктов тоже максимально широк. Однако цены еще более кусачие, чем в Короне.

Та же самая красная и белая смородина продается здесь по 19,99 руб за кило. И это с учетом скидки!

Фасованный крыжовник здесь выставлен по 16,42 руб за кило, черника – по 24,94 руб, малина – по 46,32 руб за кило, голубика – по 27,96 руб, ежевика – по 41,16 руб.

На этот раз подозрения в экологичности ягод подтверждаются. Как объяснили в магазине, зеленая маркировка «Местное известное» – это знак качества от ритейлера, подтверждающий, что продукция была выращена в экологичных условиях без использования пестицидов, вредных удобрений и прочих химических добавок.

Замечаем, что вопросы насчет цен на ягоды возникают не только у нас. Покупатели с удивлением рассматривают выставленный товар, но брать товар не торопятся.

Комаровка: смородина от 4 рублей

В поисках более доступных ягод для простых белорусов отправляемся на Комаровской рынок . Здесь всегда можно найти витамины под свой бюджет.

Смородина продается от 4 до 5 рублей. Главное, не забывать спрашивать – это же рынок и без некоторой хитрецы продавцы не обходятся. Обратите внимание на ценник: издалека может показаться что здесь 4,00 руб, на самом деле – это 4,99.

Продавец говорит, что смородина из Дрогичина, что в Брестской области. Уверяет также, что никаких вредных пестицидов не использовали при выращивании. Проверить это будет проблематично.

На рынке сейчас максимальный выбор голубики: ее продают почти у каждого лотка. Цены приемлемые – от 11 до 12 рублей за кило. Смородину продают по 6 руб.

Симпатичный крыжовник готовы отгрузить по 8 руб за кило, но есть лайфхак: перед входом на рынок бабушки продают его по 3 руб за литровую банку. Ежевику оценили в 25 руб за кило.

На рынке все еще можно найти клубнику, но стоит она уже сильно дороже, чем месяц назад – по 25 руб за 1 кг.





Также можно заметить, что начался сезон малины: есть большой выбор, разные сорта. Цены варьируются от 10 до 13 рублей.





Несмотря на самый разгар рабочей пятницы, отбоя от покупателей нет – за несколько минут могут выстроится длинные очереди за особо красивой ягодой или овощами.

За границей дешевле?

Благодаря нашим читателям из Кракова (Польша) и Лекко (Италия), мы выяснили, что те же ягоды в Европе стоят сейчас даже дешевле, чем в отечественных магазинных.

Например, польский крыжовник на наши деньги продается по 15,5 руб за кило.

Смородина в упаковке идет по 19,3 руб за кило.

Голубика стоит 18,9 руб за 1 кг. в упаковке или по 12,9 руб за кило из ящика.

Итальянская ежевика стоит в полтора раза дешевле эко-ягоды из Беларуси – по 31,8 руб за кило. За ту же цену продают фасованную голубику.

Малина уже дороже – почти 59 руб за кило.

Смородина тоже оказалась очень ценной – по 47 руб за 1 кг.

Одно можно сказать наверняка: по крайней мере по ценам на ягоды в магазинах Беларусь вплотную приблизилась к центральным европейским странам, и местами даже превзошла их.