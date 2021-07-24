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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Деньги на ветер: большие транжиры по знакам зодиака Если Овен чего-то захотел, то у него это обязательно должно быть.

Как сообщает информационное издание rsute.ru, Скорпионы имеют талант виртуозно тратить сразу все, что заработали за месяц. Для них важно ощутить тот драйв, когда ты можешь позволить себе желанное. Отношения Скорпиона с финансами очень опасны. Они одержимы деньгами и их способностью руководить миром. Из-за этого часто теряют контроль и пускаются во все тяжкие. А когда пыл остынет, начинают думать, как же выбраться из долговой ямы, в которую они сами же себя и вогнали.Если Овен чего-то захотел, то у него это обязательно должно быть. Вот, например, понравилась данная пара обуви, значит она будет в их гардеробе, причем неважно, что для этого нужно будет потратить последнее. Овны привыкли наслаждаться жизнью, а что это за удовольствие, если отказывать себе в желаниях.Овны слишком импульсивны, поэтому могут купить все, что им попадется на глаза. А вопрос об экономии денег их просто бесит.Весы не умеют себя контролировать и часто покупают то, что им не нужно – просто эта вещь понравилась или она стала заманчивой из-за хорошей скидки. Представители этого знака любят роскошь и тратят на нее огромные суммы. Могут отдать последнее и залезть в долги, только бы стать владельцем шикарного костюма.Весам, чтобы не потратить лишнего, стоит ходить по магазинам с другом, который сумеет остановить их в нужный момент и докажет, что без данной вещи они смогут обойтись в ближайшее время.