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Павел Усов: «Санкции будут эффективны, потому что затрагивают российских олигархов»
24.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Государственные каналы активно освещают санкции, которые Евросоюз ввёл против Беларуси на фоне продолжающихся репрессий и принудительной посадки самолёта Ryanair. Основные тезисы противоречивы: от «на кону жизни людей» до «санкции нас укрепят».
Как госТВ манипулируют зрителем? Как работают секторальные санкции на самом деле? И каковы могут быть их последствия?
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Как госТВ манипулируют зрителем, рассказывая о решениях Евросоза относительно Беларуси.
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