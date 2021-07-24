Павел Усов: «Санкции будут эффективны, потому что затрагивают российских олигархов»

Источник материала: Салiдарнасць

Государственные каналы активно освещают санкции, которые Евросоюз ввёл против Беларуси на фоне продолжающихся репрессий и принудительной посадки самолёта Ryanair. Основные тезисы противоречивы: от «на кону жизни людей» до «санкции нас укрепят».

Как госТВ манипулируют зрителем? Как работают секторальные санкции на самом деле? И каковы могут быть их последствия?

Media IQ поговорил с политологом, экспертом Центра политического анализа и прогнозов Павлом Усовым.