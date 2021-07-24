"Дело хороводов": против 64-летней активистки из Бреста возбудили уголовное дело за оскорбление президента





Елена Гнаук. Фото: tut.by





Как она рассказала на своей сторонке в инстаграме, в постановлении о возбуждении уголовного дела указывается, что она "находясь в зале 201 "Дома правосудия", высказалась фразой, содержащей негативную оценку и являющейся оскорбительной по отношению к действующему президенту Республики Беларусь, чем публично оскорбило его". Как описывает ситуацию сама активистка, на рассмотрении "дела хороводов", где она выступала в качестве обвиняемой, она сказала: "9 августа прошлого года власть захватил не совсем здоровый психически человек..."





Поводом к возбуждению уголовного дела стало заявление одного из охранников Ленинского РОВД, который находился на суде. По ч. 1 ст. 368 УК пенсионерке может грозить наказание в виде лишения свободы до четырех лет.





На данный момент Елена является подозреваемой, но в понедельник, 26 июля, ее снова вызвали в Следственный комитет Бреста . Активистка предполагает, что там ей могут предъявить обвинения. Дело Гнаук ведет следователь А.А. Милевский.





Елену Гнаук 7 мая осудили по "делу хороводов" по ч. 1 ст. 342 УК к двум годам "домашней химии". 24 июля ее вызывают в службу исполнения наказаний, так как приговор вступает в силу.



