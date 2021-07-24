ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оргкомитет Токио-2020 объявил, что расписание Игр будет скорректировано из-за приближающегося тайфуна

24.07.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Представитель организационного комитета Олимпиады-2020 Такая Маса подтвердил, что расписание Игр будет изменено из-за неблагоприятных погодных условий.



Метеорологи прогнозируют, что тропический шторм «Ин-фа», который сейчас бушует в южной части Японии, к 26-27 июля приблизится к Токио. 

«Соревнования в академической гребле уже были перенесены, о чем мы и сообщали СМИ.

Что касается расписания на 26 июля, мы уже подстроили график соревнований, перенесли их на сегодня или завтра. Детали будут сообщены дополнительно», – сказал Маса.  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель организационного комитета Олимпиады-2020 Такая Маса подтвердил, что расписание Игр будет изменено из-за неблагоприятных погодных условий.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Литве не хватает колючей проволоки на строительство заграждения на границе с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by