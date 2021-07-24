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Первое после протестов массовое шествие запланировано в Минске - крестный ход

24.07.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По случаю празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 30 июля 2021 года в Минск прибудет ковчег с частицей его мощей, после чего будет пройдет крестный ход по городу, сообщили в пресс-службе БПЦ.



По случаю празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 30 июля 2021 года в Минск прибудет ковчег с частицей его мощей, после чего будет пройдет крестный ход по городу, сообщили в пресс-службе БПЦ. 

Крестный ход пройдет с 12 до 14 часов от храма-памятника в честь Всех святых к Свято-Духову кафедральному собору. Там святыня будет доступна для поклонения верующих до 8.30 1 августа.

Далее ковчег переедет в Александро-Невский храм Минска. Там 1 и 2 августа до 22.00 святыня будет доступна для поклонения. 3 августа в 6 утра состоится отъезд. 

Принесение мощей святого благоверного князя Александра Невского проходит по благословению Патриарха Кирилла. Проект затрагивает 86 городов России и Беларуси - четыре ковчега с мощами пройдут в общей сложности 25 тыс. км. Пребывание ковчега с мощами святого князя на территории Беларуси началось 2 июля с города Витебска. За месяц святыня побывает в 18 городах страны.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По случаю празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 30 июля 2021 года в Минск прибудет ковчег с частицей его мощей, после чего будет пройдет...
 
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