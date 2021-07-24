Почему «Торговый дом «На Немиге» вошел в состав «Универмага «Беларусь»

— Реорганизация у нас идет постоянно. Последнее объединение касалось трех предприятий — «Торгового дома «На Немиге», магазина «Блискавица» и «Универмага «Беларусь». Три объекта весной соединили в одно юридическое лицо. Это делается для укрепления позиций, потому что более крупное предприятие выигрывает, можно приобрести у поставщиков продукцию по более выгодным ценам. Плюс сокращение затрат на содержание управленческого персонала. Все это делается для экономии и более успешного финансового положения предприятий, — пояснила Н. Емельянова.



Она заверила, что процесс шел безболезненно для коллектива, увольнять никого не пришлось, поскольку имелись вакансии.

Кроме того, процесс реструктуризации коснулся и некоторых других магазинов, а сейчас он идет еще для двух предприятий — объединяются Минская овощная фабрика и УП «Партизанское». Минская овощная фабрика — это сельхозпроизводитель. А основная задача УП «Партизанское» — хранение стабилизационных продовольственных фондов. Логично, что обе функции имеет смысл объединить