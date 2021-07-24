ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какие проекты под угрозой закрытия из-за ликвидации ИПМ?

24.07.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

У Бизнес-школы ИПМ были большие планы на ближайшее время. Например, был объявлен очередной набор в Executive MBA. У ИПМ такие курсы единственные в Беларуси, которые входят в рейтинг Financial Times. Office Life представил список проектов, которые должны прекратить существование вместе с ИПМ.


Руководителю ИПМ Павлу Данейко достаточно долго удавалось договариваться с властями. Теперь - всё?


Помимо Executive MBA, был открыт набор и в General MBA. Курсы планировалось начать в ноябре. Они также единственные в Беларуси, входящие в рейтинг Financial Times. Программа рассчитана на руководителей структурных подразделений компаний. Среди лекторов — не только академические преподаватели, но и практики из действующих бизнесов.

SMART-театр. Проект родился около пяти лет назад. Изначальная цель — популяризация различных тем, связанных с бизнесом. Выступления SMART-театр не академичны, а больше похожи на научпоп. В этом году ИПМ удалось провести до конца почти весь цикл. Остались только, к примеру, рассказ о роли HR в компании,  а также с чего начать экспорт.

Академия переговоров должна была стартовать в сентябре. Причем занятия планировались в региональных классах ИПМ в облцентрах. Также в расписании значились школы маркетинга, менеджмента и HR, финансов и контроллинга и др.

Кроме того, закрытие ИПМ означает ликвидацию одного из крупнейших частных аналитических центров. Среди его продуктов одним из самых известных являлся IPM-индекс.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Бизнес-школы ИПМ были большие планы на ближайшее время. Например, был объявлен очередной набор в Executive MBA. У ИПМ такие курсы единственные в Беларуси, которые входят...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by