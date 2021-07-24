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Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске

24.07.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Украина 24".

"Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое, мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе - это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве представлять белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока" - заявил Алексей Арестович.

При этом он признал, что выбор другого места переговоров вместо Беларуси сейчас находится в теоретической плоскости. Разные страны придерживаются разных эпидемиологических мероприятий. Поэтому лучший выбор - оставить все, как есть до того момента, пока пандемия не пойдет на убыль.

"Я думаю, в ближайшее время все останется в режиме видеоконференции. Что касается стран, которые могли бы принять - это могли быть нейтральные страны, не являющиеся странами НАТО. В Европе это Австрия, Швейцария. Предложения разные звучали - от Польши, Турции, но согласие должны предоставить все стороны. Согласятся ли россияне вообще на перенос - пока неизвестно", - добавил советник украинской делегации в ТКГ.

Напомним, что Арестович объяснил, почему Россия затягивает встречу с Зеленским.

Также советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Ермак и Нуланд обсуждают привлечение США к переговорам по Донбассу.
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Украина 24".
 
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