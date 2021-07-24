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«Луканомика» вскоре рухнет. Прогнозы экспертов

24.07.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Луканомика» вскоре рухнет. Прогнозы экспертов
Фото: president.gov.by
Все чаще эксперты сравнивают Беларусь с тонущим кораблем. А ее жителей – с пассажирами, пытающимися спастись бегством. Такое впечатление, что вскоре наступит полный крах. Уже в 2021 году можно было выделить 2 основных тенденции для экономики страны.

Первое. С валютными поступлениями становится все хуже и хуже. Поначалу какие-то надежды возлагались на ПВТ. Собственно, для этого его и создавали. И первое время новый проект действительно давал какой-то приток денежных средств. Но сейчас ситуация изменилась. Причем не лучшим образом.

Из Беларуси наблюдается массовая миграция специалистов IT-отрасли. Они уезжают поодиночке, группами, некоторые – даже с семьями. Уезжают в другие страны: Польшу, Украину, Литву, даже Грузию. Видимо, там более благоприятные для их бизнеса условия.


Второе. ЗВР буквально рухнул до минимально низкого уровня. Сейчас он ничтожно мал, всего порядка 7 миллиардов долларов. А ведь еще нужно как-то платить по счетам. Благо кредитов Лукашенко набрал немало. И получается, что пик выплат по займам приходится как раз на период 2022-2023 годов.

И времени «накопить денег» уже не остается. А в следующем году нужно как-то ухитриться отдать порядка 2 миллиардов долларов. В 2023 году эта сумма еще больше, почти 3 миллиарда долларов. И бесконечно брать новые кредиты для возврата старых (а это излюбленная тактика Лукашенко) не получится.

Если использовать морские аналогии, то вскоре корабль под названием «Беларусь» ожидает такой ураган, который утлое суденышко просто не переживет. И, с большой вероятностью, пойдет ко дну. Сюда же следует отнести ошибки в управлении, явные просчеты при подборе кадров. Ведь, как утверждают люди знающие, вокруг президента просто не осталось никого, кто мог бы сказать ему правду. Сплошные прихлебатели и приспособленцы.
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