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“В уведомлениях на смартфоне может приходить совершенно разнообразная конфиденциальная информация: баланс банковского счета, часть деловой переписки, сугубо личные сообщения и так далее. Существует риск того, что эту информацию увидит тот, кому она не предназначена, в том числе и злоумышленник”, — сообщил эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Определена настройка на смартфоне, которую стоит отключить Речь идет об уведомлениях.

Так, согласно данным источника, отказаться стоит от текстовых уведомлений с важными данными.В этой связи специалист порекомендовал отключить отображение текста в уведомлениях. Чтобы сделать это на iPhone следует найти в настройках приложение, которое может отправлять конфиденциальную информацию, выбрать его и нажать на пункт “Уведомления” - “Показ миниатюр” и коснуться на “Без блокировки”.В смартфонах на базе Android сделать это переходя по следующим пунктам в настройках: “Настройки” - ”Экран блокировки” - “”ведомления” - “Только значки”.