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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Газпрому» выделят $12 млрд из ФНБ Деньги пойдут на строительство газового комплекса в Усть-Луге.

12 млрд долларов, или 900 млрд рублей, могут достаться компании на строительство газового комплекса в Усть-Луге, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.Финансирование проекту, который «Газпром» реализует совместно с «Русгаздобычей», подконтрольной структурам братьев Ротенбергов, может быть выделено на три года, утверждают источники агентства.Комплекс, способный переработать 45 млрд куб. м газа в год, должен производить более 19 млрд кубометров метана, 13 млн тонн СПГ, более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов и около 4 млн тонн этана.Последний будет поступать на переработку на расположенный рядом газохимический комбинат (ГХК).Предправления «Газпрома»просил выделить деньги на стройку более двух лет: в августе 2019 года он обращался с письмом с тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву, оценивая стоимость проекта в 2 трлн рублей, писалиНо пандемия, рецессия и кризис в бюджете поставили планы на паузу. Теперь же удача может улыбнуться Миллеру, проект которого вписывается в планы Минфина распечатать кубышку, чтобы ускорить экономический рост. В общей сложности правительство планирует потратить 1,4 триллиона рублей (20 млрд долларов) из ФНБ на инфраструктурные стройки и инвестиционные проекты. Чиновники Минфина и ЦБ подсчитал, что эта сумма - максимум, который можно залить в экономику без угрозы еще больше разогнать инфляцию, говорят источники Bloomberg.Часть денег уже поделена между получателями: первый транш в размере 12 млрд долларов в мае достался РЖД, «Автодору», «Трансмашхолдингу» миллиардеров, а также Фонду развития ЖКХ.На оставшиеся средства претендует Минпромторг, которому нужно 20 млрд долларов, чтобы вернуть российскому авиапрому советскую мощь и строить больше 70 самолетов в год к концу 2020х.Инвестиции из ФНБ станут фактором поддержки рубля, отмечает главный экономист ING по России и СНГ: сейчас Минфин наполняет фонд, скупая валюту; когда же деньги начнут тратить, объем этих интервенций уменьшится.