ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Газпрому» выделят $12 млрд из ФНБ

24.07.2021 11:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Газпрому» выделят млрд из ФНБ
Иллюстративное фото
Российские власти рассматривают возможность выделения средств из Фонда национального благосостояния на новый мегапроект «Газпрома».

12 млрд долларов, или 900 млрд рублей, могут достаться компании на строительство газового комплекса в Усть-Луге, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

 Финансирование проекту, который «Газпром» реализует совместно с «Русгаздобычей», подконтрольной структурам братьев Ротенбергов, может быть выделено на три года, утверждают источники агентства.

Комплекс, способный переработать 45 млрд куб. м газа в год, должен производить более 19 млрд кубометров метана, 13 млн тонн СПГ, более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов и около 4 млн тонн этана.
Последний будет поступать на переработку на расположенный рядом газохимический комбинат (ГХК).

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер просил выделить деньги на стройку более двух лет: в августе 2019 года он обращался с письмом с тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву, оценивая стоимость проекта в 2 трлн рублей, писали «Ведомости».


Но пандемия, рецессия и кризис в бюджете поставили планы на паузу. Теперь же удача может улыбнуться Миллеру, проект которого вписывается в планы Минфина распечатать кубышку, чтобы ускорить экономический рост.  В общей сложности правительство планирует потратить 1,4 триллиона рублей (20 млрд долларов) из ФНБ на инфраструктурные стройки и инвестиционные проекты. Чиновники Минфина и ЦБ подсчитал, что эта сумма - максимум, который можно залить в экономику без угрозы еще больше разогнать инфляцию, говорят источники Bloomberg.

 Часть денег уже поделена между получателями: первый транш в размере 12 млрд долларов в мае достался РЖД, «Автодору», «Трансмашхолдингу» миллиардеров Андрея Бокарева и Искандера Махмудова, а также Фонду развития ЖКХ.

На оставшиеся средства претендует Минпромторг, которому нужно 20 млрд долларов, чтобы вернуть российскому авиапрому советскую мощь и строить больше 70 самолетов в год к концу 2020х.

 Инвестиции из ФНБ станут фактором поддержки рубля, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: сейчас Минфин наполняет фонд, скупая валюту; когда же деньги начнут тратить, объем этих интервенций уменьшится.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деньги пойдут на строительство газового комплекса в Усть-Луге.
 
Новости дня
Новости разные
 
Врачи рассказали, как определить опасный уровень сахара в крови по ладоням
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by