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Врачи рассказали, как определить опасный уровень сахара в крови по ладоням

24.07.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Врачи рассказали, как определить опасный уровень сахара в крови по ладоням
Иллюстративное фото
В сети появилась информация о крайне интересном способе определения опасного уровня сахара в крови. Он основан на состоянии ладони и проводится буквально в считанные секунды.

Так, люди, которые страдают диабетом, в какой-то момент сталкиваются с синдром жёсткой руки или диабетической хироартропанией, пишет Daily Express. Это состояние, при котором суставы теряют подвижность.


Отличительной особенностью этого заболевания является первичное ощущение скованности в мизинце, которое затем переходит и к большому пальцу. При этом кожа руки становится утолщенной или восковой на ощупь.

Сообщается, что если при сведении ладони вместе пальцы не соприкасаются, то, вероятнее всего, это и есть синдром жёсткой руки. В таком случае необходимо в кратчайшие сроки обратиться к врачу.
 
 
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