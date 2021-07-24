«Золотые дни» доллара сочтены: какая валюта его подвинет

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«Но все же стоит принять факт того, что господство одного государства на мировой финансовой арене не сможет длиться вечно, и, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань – многие государства видят в нем достойную альтернативу американской валюте», — добавил Коган.

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