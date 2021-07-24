ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Золотые дни» доллара сочтены: какая валюта его подвинет

24.07.2021 11:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Золотые дни» доллара сочтены: какая валюта его подвинет
Картинка носит иллюстративный характер
Доллар будет главной мировой валютой еще долго, однако он все меньше используется в торговых операциях между странами – они стремятся проводить торговые сделки в своих валютах.

Об этом агентству «Прайм» заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Евро и укрепившийся юань как вторая-третья мировая валюта в международных резервах стали событиями, которые повлияли на доминирующее положение доллара, отметил специалист.

Сегодня Еврозона и Китай могут рассчитывать на то, что им удастся свергнуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет, хотя раньше американская валюта не имела конкурентов, подчеркнул эксперт. Как отметил финансист, торговая война США с Китаем и Европой сразу ослабила позиции юаня и евро на 20% к доллару. Этот факт свидетельствует о том, что США ощущают угрозу от других государств и пытаются сделать все, чтобы их господство продолжалось.


Коган назвал еще одно подтверждение данному факту - повышение курса доллара к другим валютам в периоды кризиса, поскольку именно в американской расчетной единице и гособлигациях США трейдеры и инвесторы ищут пристанище во времена существенных мировых перемен

«Но все же стоит принять факт того, что господство одного государства на мировой финансовой арене не сможет длиться вечно, и, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань – многие государства видят в нем достойную альтернативу американской валюте», — добавил Коган.


Как заявил недавно эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, в связи с высокой инфляцией в США не исключено ослабление по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков, в том числе рубля, в этой связи для сбережений в ближайшие 6-12 месяцев лучше рассматривать американскую.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еврозона и Китай могут рассчитывать на то, что им удастся свергнуть доллар с первого места.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лукашенко не выпускает за рубеж собственных граждан, а люди из третьих стран переходят границу без проблем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by