«Лукашенко не выпускает за рубеж собственных граждан, а люди из третьих стран переходят границу без проблем»

Источник материала: UDF



Фото: Reuters

Граница с Беларусью не на замке

"Лукашенко не выпускает за рубеж своих собственных граждан, а люди из третьих стран переходят нашу границу без проблем, - констатирует Витис Юрконис, представитель Freedom House в Литве. - Это значит, что ситуация под его полным контролем. Мигранты - лишь следствие главной проблемы, у которой есть имя - белорусский режим. Это не двусторонняя литовско-белорусская проблема, а общеевропейская".

Задача - срочно оборудовать границу

"Гамбургеры давай!"

"Молодые люди требовали чипсов и копченых куриных крылышек, а лучше всего - кока-колу с гамбургерами. "Hamburger!", - кричали нам, когда мы привозили пельмени ручной работы с курятиной", - рассказала журналистам повар Жидре Щимеляускене из деревни Капчаместис на юго-западе Литвы.

"В нынешних условиях важнее всего послать сигнал и Лукашенко, и тем, кто только собирается перейти границу - прием будет жестким и лучше остановиться!", - объяснил DW позицию руководства страны информированный сотрудник одного из задействованных в разрешении кризиса министерств.

Стена от Лукашенко?

"Многие перебегают из Беларуси без документов. Скажем, человек говорит: "Я - из Багдада!". А как это проверить, если у нас мало специалистов, которые не то что иракский диалект от сирийского отличают, но просто знают арабский?", - сетует Витис Юрконис из Freedom House.

"Это не решение вопроса, хотя границу оборудовать, конечно, следует, - говорит Юрконис. - Нам нужна хорошо оплачиваемая, мотивированная и эффективная миграционная служба. Нужны современные курсы литовского языка и профессиональные консультации службы занятости. Нынешний кризис - повод всем этим заняться".

"Общество думает, что все будет, как в 2015-2016 годах. Тогда большая часть беженцев, оказавшихся в Литве, потом уехала в другие страны ЕС - Германию, Швецию, Нидерланды. Туда, где есть большие общины соотечественников, рестораны с привычной едой и значительно более щедрые, чем в Литве, социальные программы. Но кто-то, конечно, останется здесь, и таких людей в будущем будет все больше".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Лукашенко не выпускает за рубеж собственных граждан, а люди из третьих стран переходят границу без проблем» В Вильнюсе решают, как дать отпор узурпатору.