Источник материала: UDF



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“Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии”, — сообщается в опубликованном материале. Так, размеры этих жировых наростов могут достигать и семи сантиметров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван способ выявить опасный уровень холестерина по пальцам ног На это могут намекать жировые наросты.

Так, согласно обнародованным данным, жировые наросты на пальцах ног говорят о том, что у человека может быть опасный уровень холестерина в крови. Причем отмечается, что накопление вредных веществ в крови является бессимптомным процессом. В то же время, иногда болезнь может проявляться на поверхности кожи.Специалисты обратили внимание на то, что из-за высокого уровня холестерина в крови у человека больше вероятность столкнуться с сердечно-сосудистыми болезнями.