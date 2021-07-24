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Назван способ выявить опасный уровень холестерина по пальцам ног
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Так, согласно обнародованным данным, жировые наросты на пальцах ног говорят о том, что у человека может быть опасный уровень холестерина в крови. Причем отмечается, что накопление вредных веществ в крови является бессимптомным процессом. В то же время, иногда болезнь может проявляться на поверхности кожи.
“Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии”, — сообщается в опубликованном материале. Так, размеры этих жировых наростов могут достигать и семи сантиметров.
Специалисты обратили внимание на то, что из-за высокого уровня холестерина в крови у человека больше вероятность столкнуться с сердечно-сосудистыми болезнями.
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На это могут намекать жировые наросты.
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