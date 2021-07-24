Банки и магазины обяжут принимать карточки российской системы «Мир»

Источник материала: Салiдарнасць

С 1 января 2022 года банки и магазины Беларуси будут обязаны принимать платежные карты российской системы «Мир».





Нацбанк сообщает :

– В связи с завершением проекта по межсистемной интеграции платежной системы Белкарт и платежной системы «Мир» для банков – участников платежной системы Белкарт с 1 января 2022 г. устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек платежной системы «Мир» во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания.

А с 1 января 2023 года для всех банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга, станет обязательным прием банковских платежных карточек платежной системы «Мир». Это позволит расширить возможности субъектов хозяйствования по реализации товаров (работ, услуг) на интернет-сайтах в белорусском сегменте интернета держателям карточек «Мир», считает Нацбанк.

Карты платежной системы «Мир» принимают 9 стран: Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр, добавляет Onliner .

Также данные карты принимают в регионах Абхазия и Южная Осетия. А еще карта «Мир» — одна из немногих, которые работают в Крыму, ведь многие известные платежные системы после аннексии отказались там работать.

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