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Суд в Лозанне не разрешил немецкому легкоатлету Маркусу Рему участвовать в Играх из-за протеза

24.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двукратный чемпион Паралимпийских игр по прыжкам в длину с разбега немец Маркус Рем получил отказ в участии на Олимпийских играх в Токио.


 
Это решение было принято Международным спортивным судом в Лозанне.

У легкоатлета на правой ноге ниже колена стоит протез. Спортсмену отказали в участии в Олимпийских играх из-за правила, в котором говорится, что протез является вспомогательным механическим средством.

Однако Рем будет стартовать на Паралимпийских играх, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября. Несколько дней назад он объявил, что войдет в состав немецкой сборной, сообщает pressball.by со ссылкой на SPIEGEL.
 
 
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Двукратный чемпион Паралимпийских игр по прыжкам в длину с разбега немец Маркус Рем получил отказ в участии на Олимпийских играх в Токио.
 
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