Суд в Лозанне не разрешил немецкому легкоатлету Маркусу Рему участвовать в Играх из-за протеза





Это решение было принято Международным спортивным судом в Лозанне.





У легкоатлета на правой ноге ниже колена стоит протез. Спортсмену отказали в участии в Олимпийских играх из-за правила, в котором говорится, что протез является вспомогательным механическим средством.





сообщает pressball.by со ссылкой на SPIEGEL. Однако Рем будет стартовать на Паралимпийских играх, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября. Несколько дней назад он объявил, что войдет в состав немецкой сборной,pressball.by со ссылкой на SPIEGEL.







