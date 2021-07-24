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Суд в Лозанне не разрешил немецкому легкоатлету Маркусу Рему участвовать в Играх из-за протеза
Источник материала: Партизан
Двукратный чемпион Паралимпийских игр по прыжкам в длину с разбега немец Маркус Рем получил отказ в участии на Олимпийских играх в Токио.
Это решение было принято Международным спортивным судом в Лозанне.
У легкоатлета на правой ноге ниже колена стоит протез. Спортсмену отказали в участии в Олимпийских играх из-за правила, в котором говорится, что протез является вспомогательным механическим средством.
Однако Рем будет стартовать на Паралимпийских играх, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября. Несколько дней назад он объявил, что войдет в состав немецкой сборной,
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Двукратный чемпион Паралимпийских игр по прыжкам в длину с разбега немец Маркус Рем получил отказ в участии на Олимпийских играх в Токио.
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