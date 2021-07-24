|
«Пул первого» показал ужин президента. Теперь все побежим за гастрономическим чудом – волосы назад
Источник материала: Партизан
Но есть нюанс.
Как
- Я лично в пищу, если употребляю, какое-то масло, то это рапсовое, - говорит Лукашенко во время совещания накануне.
Ох, только бы масло теперь не закончилось в магазинах. Мы же помним, как однажды президент уже брался «за яйца» и за сливочное масло…
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)