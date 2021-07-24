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Фото: president.gov.by

«А генеральный прокурор по своей линии проконтролирует. После этого будет дана оценка каждому губернатору. И не ждите больше никаких денег в будущем, если только мы обнаружим головотяпство», - предупредил Лукашенко.

«Давно я к этому вопросу подбирался. Эти несуны в последнее время обнаглели крайне. Я вас прошу, удушите это на корню, - потребовал Лукашенко. - Я уже не говорю о моральном факторе. Воровство надо пресекать на корню».

«Это полное безобразие. Это значит, вы, губернаторы, не готовились к уборочной кампании. Вы забыли период советских времен, когда мы заранее знали, где находится механизатор, хороший комбайнер, выехавший в город. Мы с ним работали, договаривались с руководителями в городе, чтобы они отпустили их на уборку. Упаси бог, это не будет у вас реализовано», - заметил он.

president.gov.by . «Всех работников, занятых в уборочной кампании, нужно обеспечить всем необходимым. От трехразового, если нужно, питания. И их труд должен быть достойно оплачен. Крестьяне ждут уборочной кампании, чтобы заработать приличные деньги. У каждого дети - школьники, студенты. Поэтому человеческий фактор – наиважнейший», - цитирует политика сайт

«Все, о чем я говорил, невозможно без дисциплины и порядка. В первую очередь это защита уборочной и зерносушильной техники, а также посевов от пожаров. Надо полностью перекрыть все возможные каналы и для хищения зерна. Недопустимы любые нарушения трудовой дисциплины - разгильдяйство, пьянство, невыполнение заданий. Причем не только на рабочих местах, но и в целом».

«Никакой расхлябанности, всем нужно максимально сконцентрироваться и убрать хлеба с полей», - сказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко обратился к силовикам: «Я вас прошу, удушите это на корню» «А генеральный прокурор по своей линии проконтролирует», - предупредил он.

На совещании 23 июля,обеспокоился, что накануне большой жатвы почти каждый десятый зерноуборочный комбайн остается неисправным. В связи с этим он дал поручение Комитету госконтроля и МВД – «немедленно выехать в хозяйства и проревизировать ту технику, которая сегодня стоит под забором».Кроме того, по его словам, контролирующие органы выявляют факты хищения запасных частей, горюче-смазочных материалов, случаи приписок готовности техники.Еще один вопрос, на который обратил внимание Лукашенко, касается положения дел с механизаторами. По его информации, не хватает порядка 1,5 тыс. комбайнеров.По словам Лукашенко, реальную помощь селу здесь должны оказать промышленные предприятия как техническими средствами, так и людскими ресурсами.Лукашенко также акцентировал внимание на вопросах поддержания должного порядка и дисциплины:Лукашенко подчеркнул, что высокая трудовая и технологическая дисциплина - залог успеха на уборке. Поэтому необходимо ужесточить спрос за выявленные нарушения, оперативно принимать меры по устранению недостатков.